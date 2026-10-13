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Dani Carvajal futbol kariyerine Getafe'de devam edecek

Getafe, Real Madrid'den sağ bek Dani Carvajal ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladı; oyuncunun kariyer ve başarı istatistikleri açıklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Dani Carvajal futbol kariyerine Getafe'de devam edecek

Dani Carvajal Getafe'ye imza attı

Getafe, son olarak Real Madrid forması giyen deneyimli sağ bek Dani Carvajal ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Güney Madrid temsilcisi, 34 yaşındaki oyuncunun kontratının 30 Haziran 2027 tarihine kadar geçerli olacağını duyurdu.

Carvajal, futbol altyapısında yetiştiği ve toplam 13 sezon formasını giydiği Real Madrid dışında kariyerinde Real Castilla ve Bayer Leverkusen dönemleri de yaşadı. Kulüpler bazında edinilen tecrübe Getafe'nin savunmasına hemen katkı sağlaması bekleniyor.

Kariyer ve istatistikler:

Kariyeri boyunca 555 resmi maçta görev alan Carvajal, bu karşılaşmalarda toplam 18 gol ve 83 asist üretti. İspanya Milli Takımı'nda 2014'ten itibaren 58 kez forma giyen tecrübeli sağ bek, millilerle 1 gol kaydetti.

Kulüp ve milli takım başarıları:

Takım kariyeri boyunca kazandığı kupaların tamamı Real Madrid döneminde geldi: 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 UEFA Süper Kupa, 5 UEFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 La Liga, 4 İspanya Süper Kupa, 2 İspanya Kupası ve 1 kıtalararası şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca İspanya Milli Takımı ile 1'er Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi şampiyonluğu elde ettiği belirtildi.

Getafe, Carvajal'ın deneyimini savunma hattına ve takım içinde liderlik rolüne taşımayı hedefliyor; oyuncunun ligdeki performansı ve takıma adaptasyonu sezonun devamında takip edilecek.

İSPANYA LA LİGA EKİPLERİNDEN GETAFE, SON OLARAK REAL MADRİD&#039;DE FORMA GİYEN TECRÜBELİ OYUNCU DANİ...

İSPANYA LA LİGA EKİPLERİNDEN GETAFE, SON OLARAK REAL MADRİD'DE FORMA GİYEN TECRÜBELİ OYUNCU DANİ CARVAJAL'İ KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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