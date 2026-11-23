Hava ambulansıyla kent merkezine sevk
Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki F.K., Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ilk müdahale ve sevk kararı:
Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri, hastanın ileri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle Malatya merkezine sevk edilmesine karar verdi.
hava ambulansıyla nakil:
F.K., alınan karar sonrasında hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
DARENDE’DE KALP HASTASINA HAVA AMBULANSI
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