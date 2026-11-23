Darıca Zeytin Ormanı'nda iyileştirme çalışmalarının meyvesi alındı

Darıca'da 152 dönümlük alanda yer alan ve bin 700 zeytin ağacını barındıran Zeytin Ormanı Projesi, yürütülen organik bakım ve iyileştirme çalışmalarıyla bu yıl verimde ciddi artış sağladı. Geçen yıl yaklaşık 4 ton olan üretim, yapılan müdahaleler sonucunda yaklaşık 20 tona ulaştı. Elde edilen bu artış, projenin amaçlarından biri olan doğal değerlerin korunması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedeflerine işaret ediyor.

çalışmaların kapsamı ve yöntemleri:

Darıca Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle yürütülen çalışma, ağaçların organik yöntemlerle bakımını, toprak iyileştirme uygulamalarını ve bilimsel ölçüm ve izleme faaliyetlerini kapsıyor. Proje ekibi, mevcut ağaç varlığını koruyarak gençleştirme ve yapılandırma müdahaleleri yaptı; budama, gübreleme ve zararlı yönetimi gibi uygulamalar ağırlık kazandı. Bu yöntemlerin sahaya aktarılmasında GTÜ'nün akademik desteği önemli rol oynadı ve uygulama ile araştırma arasındaki bağ güçlendirildi.

hasat töreni ve katılımcılar:

Bu yılki hasat Darıca Zeytin Festivali kapsamında kutlandı. Programa Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal katıldı. Tören konuşmalarında proje sürecinin toplumsal faydasına ve üniversite-belediye iş birliğinin önemine vurgu yapıldı; elde edilen üretim artışı somut bir sonuç olarak öne çıktı.

Başkan Muzaffer Bıyık, artışın yapılan çalışmanın doğrudan bir göstergesi olduğunu belirterek, zeytinin bölge için kültürel ve ekonomik açıdan taşıdığı değerin altını çizdi. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ise üniversitenin saha uygulamalarıyla topluma katkı sunmasını önemsediklerini ve bu tür iş birliklerinin artarak sürmesini istediklerini ifade etti.

Projede elde edilen verim artışı, hem çevresel hem de üretimsel hedeflerin bir arada gerçekleştirilebileceğini gösterdi. Zeytin Ormanı Projesi, bölgenin doğal mirasını koruma ve tarımsal üretimi destekleme yönündeki çabaların başarılı bir örneği olarak sunuluyor. Proje paydaşları, bu kazanımı sürdürülebilir kılmak ve gelecek nesillere aktarmak için benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.

DARICA’DA 152 DÖNÜMLÜK ALANDA BULUNAN BİN 700 ZEYTİN AĞACINDA YÜRÜTÜLEN BAKIM VE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERDİ.