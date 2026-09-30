Darıçayırı'nda taşkının izleri temizleniyor

darıçayırı'nda son durum:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi, iki gündür devam eden kuvvetli sağanakların ardından baraj bölgesindeki su taşmasıyla ciddi zarar görmüştü. Taşkın sırasında su seviyesi 1 metreyi aştı ve yaklaşık 60 hane ile mahalle merkezi, bodrum katları ve tarım arazileri etkilendi. Suların çekilmesiyle birlikte cadde ve sokaklarda biriken çamur temizlenmeye başlandı ve yaşam normale döndürülmeye çalışılıyor.

belediye ve kurumların müdahalesi:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Karasu Belediyesi ekipleri kısa sürede organize oldu; cadde, ara sokak ve kamu kurumlarında biriken çamur ve tortular temizlendi. Ekipler, ulaşım yollarını çamurdan arındırarak yeniden araç trafiğine açtı ve kendi imkanlarıyla temizlik yapmakta zorlanan vatandaşların ev ve bahçelerindeki su tahliyesine destek verdi. Bölgedeki müdahalede SASKİ, AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri de aktif rol aldı. Taşkın sırasında ahırlarda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyesi zamanında yapıldığı için telef olayı yaşanmadı ve can kaybı bildirilmedi.

eğitim, hasar tespiti ve sonraki adımlar:

Olumsuz hava şartları ve temizlik çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ilçe genelinde tedbir amaçlı eğitimlere ara verildi; tatil edilen okul sayısı 18'e yükseldi. Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Ahmet Demiral, taşkının son yılların en büyük yağışına denk geldiğini belirterek, müdahalede bulunan kurumlara teşekkür etti. Muhtar Demiral, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan'ın bölgeye geldiğini ve bakanlık düzeyinde talimatların iletildiğini aktardı.

Ekipler, mahallede zarar gören konutlar ve tarım arazilerinde kapsamlı hasar tespiti çalışmalarına devam ediyor. Yapılacak tespitler, gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin katılımıyla nihai hale getirilecek. Yerel yönetimler ve kurumlar, altyapı ve arazide yapılacak onarım çalışmalarını başlatmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, önümüzdeki dönemde temizlik ve iyileştirme çalışmalarının hızlanacağını, ihtiyaç halinde ek desteklerin koordine edileceğini belirtiyor.

Sakarya'da taşkına uğrayan mahalledeki son durum böyle görüntülendi