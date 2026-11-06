Dastaratağacı'nda kaybolan yürüyüşçü, ekiplerden helallik istedi

Dastaratağacı'nda yürüyüş rotasından sapma sonucu arama kurtarma operasyonu

Olay, dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi yakınlarındaki dağlık alanda meydana geldi. Motosikleti ile bölgeye gelen Ü.B., 1568 metre rakımlı Dastaratağacı Dağı ve Üçsögüt Yaylası çevresinde doğa yürüyüşü yapmak için rotaya çıktı. Bir süre sonra rotadan saparak arazide kayboldu.

ihbar ve arama çalışmaları:

Geri dönüş yolunu bulamayan Ü.B., yardım için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD Arama ve Kurtarma ekipleri, kayıp kişinin bulunması için operasyon başlattı. Ekipler, arazide yaklaşık 3 saat süren aramanın ardından yürüyüş rotasının yaklaşık 1.5 kilometre uzağında Ü.B.'yi buldu.

sağlık kontrolü ve tahliye:

Yorgun ve bitkin durumda olduğu görülen Ü.B.'nin sağlık durumu olay yerinde kontrol edildi, kendisine su ve yiyecek verildi. AFAD ekipleri tarafından motosikletinin bulunduğu noktaya tahliye edilen vatandaş, kendisini bulan ekiplerden helallik istedi.

ANTALYA’NIN KONYAALTI İLÇESİNDE DAĞLIK ALANDA YÜRÜYÜŞ ROTASINDAN ÇIKARAK KAYBOLAN VATANDAŞ AFAD EKİPLERİ TARAFINDAN BULUNDU. MOTOSİKLETİNİN BULUNDUĞU NOKTAYA TAHLİYE EDİLEN VATANDAŞ KENDİSİNE ULAŞAN EKİPLERDEN HELALLİK İSTEDİ.