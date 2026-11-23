ziyaret ve değerlendirme:

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Halil İbrahim Demircan ve Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Uzmanı Serkan Atilla ile birlikte Datça ilçesindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretlerde vatandaşların sağlık hizmetleriyle ilgili talepleri ve ihtiyaçları dinlendi.

görüntüleme cihazları ve uzman takviyesi:

Ziyaretler sonucunda Datça Devlet Hastanesi'nin görüntüleme kapasitesini artırmaya yönelik adımlar atıldı. Hastaneye 1 tomografi, 2 ultrason ve ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 panoramik röntgen cihazı temin edildi. Ayrıca hastanenin uzman hekim kadrosunu güçlendirmek amacıyla ikinci Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı ataması gerçekleştirildi.

yoğun bakım düzenlemesi ve hasta görüşleri:

Hastanede bulunan 4 yatak kapasiteli 1. seviye yoğun bakım ünitesinin, 2. seviye yoğun bakım ünitesine dönüştürülmesi için planlama çalışmalarına başlandığı bildirildi. Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Akça, hasta ve hasta yakınlarıyla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti ve vatandaşların öneri ile taleplerini not aldı.

DATÇA DEVLET HASTANESİNE YENİ GÖRÜNTÜLEME CİHAZLARI KAZANDIRILDI