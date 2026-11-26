Davutlar için doğal gaz adımı

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Davutlar Mahallesi'nde doğal gaz altyapısı yatırımı için gerekli meclis kararının Aralık ayındaki toplantıda alınacağını açıkladı. Açıklama, Demirtaş'ın Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ile makamında yaptığı görüşmenin ardından geldi.

Meclis kararı ve yatırım süreci:

Belediye ile doğalgaz dağıtım şirketi arasında kent genelinde doğal gaz kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla imzalanan protokol kapsamında yürütülen çalışmaların kapsamı Davutlar'a da genişletiliyor. Demirtaş, doğalgaz şirketinin Davutlar Mahallesi'ne altyapı yatırımı yapabilmesi için gerekli olan meclis kararının aralık toplantısında alınacağını belirtti.

Yerel yönetimin hedefleri ve mahalle tepkisi:

Başkan Vekili Demirtaş, projenin Kuşadası'nın modernleşme hedefleriyle uyumlu olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: "Başkan Ömer Günel’in Kuşadası’nın modern, güvenli ve konforlu bir kent kimliğine kavuşması amacıyla başlattığı doğal gaz yatırım seferberliğini biz de doğal gaz şirketi ile aynı uyum ve kararlılık içerisinde sürdürüyoruz. Buradan Davutlar’da yaşayan tüm hemşehrilerimize şimdiden alacağımız kararın hayırlı olmasını diliyorum. Doğal gaz bekleyen Davutlar Mahallemiz bu dönem yatırama kavuşacak".

Davutlar Mahalle Muhtarı Erol Yağcıoğlu ise yapılan girişim için teşekkür ederek, mahalle sakinleri adına memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş’a kendim ve mahalle sakinleri adına teşekkür ediyorum. Davutlar’a doğal gaz yatırımı yapılması bizim için çok önemliydi. Kuşadası Belediyesi tarafından bugüne kadar mahallemize birçok alt ve üstyapı yatırımı kazandırıldı. Her türlü talebimizle çok yakından ilgilenildi".

Belediye yetkilileri, Aralık ayındaki meclis kararının ardından gerekli idari ve teknik süreçlerin işletileceğini ifade etti; kararın ardından atılacak adımlar mahalleye duyurulacak.

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN DAVUTLAR MAHALLESİ’NE DOĞAL GAZ ALTYAPISI YATIRIMI YAPABİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN MECLİS KARARINI ARALIK AYINDA YAPACAKLARI TOPLANTIDA ALACAKLARINI BELİRTİP, "ARTIK DAVUTLAR DA DOĞAL GAZA KAVUŞACAK. ŞİMDİDEN HEMŞEHRİLERİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM" DEDİ.