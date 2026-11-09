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Dayanışma günü: Kızılay lojistik merkezinde özel gereksinimli bireyler bir araya geldi

Erzurum'da yaklaşık 60 özel gereksinimli birey ve aileleri, Kızılay Haftası'nda lojistik merkezini ziyaret edip eğitim, bilgilendirme ve ikramlarla buluştu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Dayanışma günü: Kızılay lojistik merkezinde özel gereksinimli bireyler bir araya geldi

Kızılay lojistik merkezinde buluşma

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi’nde eğitim alan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, Kızılay Haftası kapsamında Erzurum Kızılay Lojistik Merkezini ziyaret etti. Yaklaşık 60 kişinin katıldığı programda dayanışma, paylaşma ve mutluluk bir arada yaşandı.

etkinlikte verilen bilgiler ve ikramlar:

Ziyarette katılımcılara Türk Kızılay’ın faaliyetleri, afet dönemlerinde yürüttüğü çalışmalar ve insani yardım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim ve eğlence unsurlarını birleştiren programda öğrenciler için hazırlanan etkinlikler ilgi gördü ve misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Özel gereksinimli bireyler yeni bilgiler edinirken keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

katılımın önemi ve belediyenin yaklaşımı:

Programa katılan Türk Kızılay Kadın Erzurum Başkanı Fatma Alsaran, özel gereksinimli bireyler ve aileleriyle bir araya gelerek onların mutluluğuna ortak oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel ise bu tür etkinliklerin bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımına önemli katkı sağladığını vurguladı. Temel, belediye olarak özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya ve ailelere yönelik hizmetleri geliştirmeye önem verildiğini ifade etti.

Etkinlik sonunda öğrenciler ve aileleri düzenlenen programdan memnun ayrıldı. Ziyaret, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemesi ve dayanışma bilincini güçlendirmesi açısından anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE EĞİTİM ALAN ÖZEL...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AİLE VE ENGELLİ HİZMETLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ’NDE EĞİTİM ALAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER VE AİLELERİ, KIZILAY HAFTASI KAPSAMINDA ERZURUM KIZILAY LOJİSTİK MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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