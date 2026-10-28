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Dazkırı'da balık satış noktalarında gıda güvenliği denetimi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, Su Ürünleri Kanunu'na göre balık satış ve muhafaza koşulları denetlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Dazkırı'da balık satış noktalarında gıda güvenliği denetimi

Dazkırı'da balık satış noktalarında gıda güvenliği denetimi

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından Su Ürünleri Kanunu kapsamında balık satış noktalarında denetim gerçekleştirildi. İncelemelerde balıkların satış ve muhafaza şartlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

denetimin kapsamı:

Denetimlerde, satış noktalarının mevzuata uygunluk durumu ile muhafaza koşulları esas alındı. Uygulamalar; satış yapılan ortamın hijyeni, ürünlerin uygun şartlarda saklanması ve tüketiciye güvenli şekilde ulaştırılmasına yönelik olarak değerlendirildi.

tüketici sağlığı vurgusu:

Yetkililer, denetimlerin amacının gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması olduğunu belirtti; denetimler sırasında bu konuların önemi bir kez daha vurgulandı.

AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE BALIK SATIŞ NOKTALARINA YÖNELİK DENETİM...

AFYONKARAHİSAR’IN DAZKIRI İLÇESİNDE BALIK SATIŞ NOKTALARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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