olayın gelişimi:

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi sınırlarında bir otomobilin dere yatağına düştüğü bildirildi. Araç içinde mahsur kalan vatandaşın durumu ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle ele alındı.

kurtarma operasyonu:

Bölgeye intikal eden ekipler kısa sürede olay yerinde toplanarak müdahaleyi koordine etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini alarak araç içindeki kişiyi dikkatle çıkarılmasını sağladı.

sağlık kontrolleri ve teslim:

Araçtan güvenli şekilde çıkarılan vatandaş, hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edildi. Yetkililer müdahalenin hızlı ve koordineli gerçekleştiğini bildirirken, olayla ilgili başkaca bir detay paylaşılmadı.

DEFNE’DE DERE YATAĞINA DÜŞEN OTOMOBİLDE MAHSUR KALAN VATANDAŞ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.