Olay ve müdahale:

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde dereye düşen vatandaş için ekipler harekete geçti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmasını başlattı.

Kurtarma süreci:

Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle vatandaş bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarıldı. Müdahale sırasında ekiplerin organizasyonu ve hızlı hareketi ön plana çıktı.

Teslim:

Kurtarılan vatandaş, yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.

DEFNE’DE DEREYE DÜŞEN VATANDAŞ HBB EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.