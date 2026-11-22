Olay ve müdahale:
Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde dereye düşen vatandaş için ekipler harekete geçti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, bölgeye intikal ederek kurtarma çalışmasını başlattı.
Kurtarma süreci:
Ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle vatandaş bulunduğu alandan güvenli şekilde çıkarıldı. Müdahale sırasında ekiplerin organizasyonu ve hızlı hareketi ön plana çıktı.
Teslim:
Kurtarılan vatandaş, yapılan müdahalenin ardından ailesine teslim edildi.
DEFNE’DE DEREYE DÜŞEN VATANDAŞ HBB EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.
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