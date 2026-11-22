Proje için ilk kazma vuruldu:

Hatay'da faaliyet gösteren 6 SIFIR 2 Çocuk Hakları ve Afet Mücadele Derneği tarafından Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik bir meslek lisesinin yapımına başlandı. İnşa edilecek kurum, 750 metrekarelik alana sahip olacak ve 13 derslikli bir düzenlemeyle planlanıyor.

Projenin amacı ve kapsamı:

Derneğin hedefi, özel eğitim gereksinimi olan çocukların nitelikli eğitim almasını sağlamak ve meslek edinerek işgücüne katılımlarını kolaylaştırmak. Proje, öğrencilerin kariyer sahibi olmalarını ve toplum içindeki eşit haklardan yararlanabilmelerini desteklemeyi amaçlıyor. İlk kazı çalışmaları başlamış olup, yapının 2027 yılının Eylül ayında eğitim hizmetine hazır hale getirilmesi planlanıyor; bu tarihle birlikte 2027-2028 eğitim öğretim yılı hedefleniyor.

Derneğin eğitim yatırımları ve işbirlikleri:

Mümtaz Gövce'nin kurucusu olduğu dernek, 'Asrın felaketinde' eşi ve iki evladını kaybetmiş kurucunun öncülüğünde deprem bölgesinde çocukların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları sürdürüyor. Dernek, Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol uyarınca Hatay'da okul, bilim ve sanat merkezi, anaokulu, özel eğitim merkezleri ve kadınlar için kurs merkezi gibi farklı eğitim tesisleri için çalışıyor. Adıyaman'daki projeyle birlikte derneğin eğitim alanındaki çalışmaları toplam 6 projeye ulaşmış durumda; Hatay'da beş, Adıyaman'da bir proje devam ediyor.

Dernek yetkilileri, inşaatın başlamasının ardından projenin sadece bir bina yapımı olmadığını, aynı zamanda bir anlayış ve iyilik felsefesinin yaşatılması anlamına geldiğini vurguluyor. Mümtaz Gövce, bu tür çalışmaların çocukların geleceğine ve ülkenin ilerleyen yıllardaki yaşamına katkı sağlamak amacıyla yürütüldüğünü belirtti.

Kurucunun mesajı ve beklentiler:

Mümtaz Gövce, projeyle ilgili olarak "Daha önce vatandaşlarımızla paylaştığımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle protokolünü imzaladığımız özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımıza yönelik meslek lisesi projemizde kazı çalışmalarına başladık" ifadelerini kullandı. Gövce, projenin önemini "özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın hayata katılmaları ve toplumdaki eşit haklardan yararlanmaları açısından bizim için çok önemli bir hayırseverlik projesi" sözleriyle özetledi.

Gövce duygularını samimi şekilde aktararak, "Binalar her zaman yapılır ve yükselir. Ancak benim için önemli olan, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak çocukların yetişmesidir" dedi ve "Biz 'İyilik iyidir' diyoruz. Gündem ne kadar kötü olursa olsun, dünya nereye giderse gitsin elimizden geldiğince iyilik için çabalamaya devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

MÜMTAZ GÖVCE