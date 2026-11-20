olayın kısa özeti:

Hatay'ın Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesinden geçen Deliçay Deresi'nde, etkili sağanak yağış nedeniyle derenin debisi arttı. Debinin yükselmesiyle derenin yatağında toprak kayması meydana geldi ve yamaçtaki ağaçlar köklerinden koparak suya devrildi.

olayın gelişimi:

Toprak kaymasının olduğu bölgeden gelen görüntülerde, kayma anı ile birlikte su kütlesinin yükseldiği ve ağaçların sürüklendiği görülüyor. Kısa sürede artan su seviyesi, bölgedeki zeminin dengesini bozdu ve heyelan şeklinde bir çözülme meydana geldi.

görüntüler ve vatandaşların tepkisi:

Olay anına ait cep telefonu kamerası görüntülerinde vatandaşların panik yaşadığı, bazı kişilerin alanı terk ettiği ve kayma sırasında oluşan su hareketlerinin net şekilde kayda geçtiği görülüyor. Görüntüler, olayın hızla geliştiğini ve çevredekilerde endişe yarattığını gösteriyor.

hasar ve can güvenliği:

Edinilen bilgiye göre olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yetkililerden ek bir bilanço paylaşılmadı, bölgede benzer olaylara karşı temkinli olunması gerektiği kaydedildi.

Korku dolu anlar kamerada: Debinin arttığı derede toprak kaymasıyla ağaçlar suya uçtu