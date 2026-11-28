Demirözü'nde köylerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Demirözü’nde gerçekleştirilen Köylere Hizmet Götürme Birliği Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Kaymakam İbrahim Zahid Ahat başkanlığında yapıldı. Toplantıda köylerin mevcut ihtiyaçları, muhtarların talep ve önerileri ile çözüm bekleyen konular gündeme getirildi.

katılımcılar ve muhtar talepleri:

Toplantıya İl Genel Meclisi üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Muhtarlar, sorumluluk alanlarındaki köylerin altyapı, bakım-onarım ve öncelikli hizmet beklentilerine ilişkin taleplerini sözlü olarak sundu. Sunulan talepler doğrultusunda köylerin öncelik sıraları ve acil müdahale gerektiren sorunlar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

2027 yatırım programı ve planlama süreci:

Gündemin bir diğer önemli maddesini 2027 yılı yatırım programı oluşturdu. Yeni dönemde planlanacak çalışmalar için öncelikli hizmet alanları tartışıldı ve muhtar taleplerinin yatırım planlamasına nasıl yansıtılacağı üzerine istişareler gerçekleştirildi. Katılımcılar, kaynak kullanımının etkinleştirilmesi ve ihtiyaç odaklı bir program hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ayrıca koordinasyonun güçlendirilmesi, taleplerin yazılı hale getirilip önceliklendirilmesi ve ilgili kurumlarla eşgüdümlü hareket edilmesi konularında mutabakata varıldı. Meclis, köy bazlı ihtiyaç analizlerinin 2027 programına dahil edilmesi için izleme ve raporlama mekanizmalarının işletilmesini kararlaştırdı.

Sonuç olarak, Kasım ayı toplantısında köylerin öncelikli hizmet beklentileri ve 2027 yatırım programı arasında bağlantı kurulması amaçlandı; atılan ilk adımların uygulamaya geçirilmesi için süreç takibi yapılacak.

DEMİRÖZÜ’NDE KÖYLERİN İHTİYAÇLARI VE 2027 YATIRIMLARI GÖRÜŞÜLDÜ