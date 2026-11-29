Denetimde ortaya çıkan durum:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı sivil trafik polisleri, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Asyalı Sokak'ta gerçekleştirdikleri denetim sırasında sıra dışı bir durumla karşılaştı. Durdurulan 26 AKC 866 plakalı hafif ticari araçtan gelen sesler, polislerin dikkatini çekti.

Araçta yapılan incelemede, kaputun altındaki motor bölümünde bir kedinin sıkışmış halde olduğu belirlendi. Polis ekipleri, aracın bu şekilde seyir halinde olduğu tespit edildiğini bildirdi.

İtfaiyenin müdahalesi:

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, motor bölmesinde sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden çıkarırken dikkatli ve kontrollü bir operasyon gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonucu kedi motor bölümünden alındı ve güvenli bir şekilde bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Olayın ardından:

Sivil trafik polisleri ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sonlanan müdahale, bölgedeki denetimin rutin uygulamalarından birinde beklenmedik bir kurtarma operasyonuna dönüştü. Olayla ilgili olarak polis ekipleri ve itfaiye yetkilileri gerekli işlemleri yaptı.

ESKİŞEHİR’DE DENETİM SIRASINDA DURDURULAN HAFİF TİCARİ ARACIN KAPUT ALTINDAKİ MOTOR BÖLÜMÜNDE SIKIŞAN KEDİ SİVİL TRAFİK POLİSLERİNCE FARK EDİLİRKEN, SEVİMLİ HAYVAN İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILDI.