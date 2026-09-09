Denetimli serbestlik ekipleri yaz döneminde 21 noktada okulları ve kurumları yeniledi

Denetimli serbestlik yaz dönemi çalışmaları 21 noktada tamamlandı

Bandırma ile Gönen ilçelerinde yürütülen Denetimli Serbestlik Kamu Yararına Çalışma Programı yaz dönemi faaliyetleri tamamlandı. Yaz boyunca 13 eğitim kurumu ile 8 kamu kurumunda bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yapıldı; toplamda 21 farklı noktada çalışma gerçekleştirildi.

Eğitim kurumlarında yürütülen işler:

Eğitim kurumlarında öncelikle boya, badana ve küçük çaplı tamirat işleri yapıldı. Ayrıca bina temizliği, bahçe düzenlemeleri ve çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Bandırma tarafında çalışmaların yapıldığı eğitim kurumları arasında Odalar ve Borsalar Anaokulu, Eti Maden Ortaokulu, Korgeneral Enver Akoğlu Ortaokulu, Hafsa Sultan Kız Meslek Lisesi, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Lisesi, Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hürriyet İlkokulu, Esnaf ve Sanatkarlar Ortaokulu ve Bandırma Öğretmenevi yer aldı. Gönen ilçesinde ise Mustafa Uşdu Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu, Mehmet Çanakçı İlkokulu ve Eczacı İzzet Akçicek İlkokulunda bakım ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı.

Kamu kurumlarında yapılan düzenlemeler:

Eğitim kurumlarının yanı sıra kamu hizmet alanlarında da farklı ihtiyaçlara yönelik çalışmalar tamamlandı. Bandırma'da Bandırma Adalet Sarayı, KYK Erkek Öğrenci Yurdu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Şehir Mezarlığı, İŞKUR, Milli Emlak Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi'nde bina ve çevre temizliği, bahçe ve peyzaj düzenlemeleri, bakım ve onarım çalışmaları ile bazı kurumlarda yeni hizmet alanlarına taşınma öncesi hazırlıklar yapıldı.

Final ziyareti ve katılımcılar:

Yaz dönemi çalışmalarının sona ermesiyla programın final ziyareti Esnaf Sanatkarlar Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Ziyarette Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Olgun Kurt, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürü Deniz Özcan ve Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan hazır bulundu. Yetkililer, program kapsamında eğitim ve kamu hizmet alanlarında gerçekleştirilen bakım, onarım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarının yerel hizmetlere katkı sağladığını belirtti.

BANDIRMA DENETİMLİ SERBESTLİK ÇALIŞMALARI YAZ DÖNEMİNDE 21 NOKTAYA ULAŞTI