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Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi

Meteorolojinin turuncu kodlu uyarısının verildiği günde Hatay'ın Dörtyol açıklarında deniz yüzeyinde hortum oluştu; karaya ulaşmadan etkisini yitirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 18:10

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi

Denizde oluşan hortum dörtyol açıklarında görüntülendi

Hatay’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji tarafından verilen turuncu kodlu uyarı eşliğinde başlayan sağanak, özellikle kıyı kesimlerde şiddetini artırdı.

Sahil kesimlerinde su baskınları ve kurtarma çalışmaları:

Kentin kıyı yolları kısa sürede göle döndü; sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlarda ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bölgede ulaşımda aksamalar ve yer yer su birikintileri görüldü.

Dörtyol açıklarında deniz hortumu ve görüntüler:

Akdeniz yüzeyinde, Dörtyol ilçesi açıklarında bir hortum oluştu. Deniz üzerinde beliren hortum, karaya ulaşmadan etkisini yitirdi ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, hortumun deniz yüzeyinde döndüğünü ve karaya ilerlemediğini gösterdi.

Oluşan hortumun kısa süreli ve denizde kalması sayesinde doğrudan bir can kaybı ya da geniş çaplı hasar bildirilmedi. Yetkililer, meteorolojik uyarılar doğrultusunda tedbirli olunmasını ve ani su basmalarına karşı dikkatli davranılmasını hatırlattı.

Hatay’da yağışlı havanın zaman zaman iç kesimlere de sirayet etmesi bekleniyor; vatandaşların, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri öneriliyor.

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVAYLA BİRLİKTE AKDENİZ’İN DÖRTYOL İLÇESİ AÇIKLARINDA OLUŞAN HORTUM...

HATAY’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLI HAVAYLA BİRLİKTE AKDENİZ’İN DÖRTYOL İLÇESİ AÇIKLARINDA OLUŞAN HORTUM KAMERAYA YANSIDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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