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Denizde saygı: Datça yüzücüleri 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Datça Open Water Swimming üyeleri, 10 Kasım'da Kumluk Plajı'nda saat 09.05'te denize girip Türk ve Atatürk bayraklarıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Denizde saygı: Datça yüzücüleri 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Denizde saygı: Datça yüzücüleri 10 Kasım'da Atatürk'ü andı

Muğla'nın Datça ilçesinde Datça Open Water Swimming ekibi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Kumluk Plajı'nda buluşarak denizde saygı duruşu gerçekleştirdi.

Toplanma ve hazırlık:

Etkinlik Cumhuriyet Meydanı yakınındaki Kumluk Plajı'nda başladı. Yüzücüler ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla sahilde toplandı; kısa hazırlığın ardından denize girdiler.

Denizde anma anı:

Saat 09.05'i gösterdiğinde ekip üyeleri denizde bir araya gelerek Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu. Denizde açılan bayraklar ve toplu duruş, sahildeki izleyiciler için etkileyici görüntüler oluşturdu.

Datça Open Water Swimming üyeleri, gerçekleştirdikleri bu etkinlikle Atatürk'e duydukları sevgi, saygı ve özlemi dile getirdi.

MUĞLA&#039;NIN DATÇA İLÇESİNDE, DATÇA OPEN WATER SWİMMİNG EKİBİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK&#039;ÜN...

MUĞLA'NIN DATÇA İLÇESİNDE, DATÇA OPEN WATER SWİMMİNG EKİBİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VEFATININ 88'İNCİ YIL DÖNÜMÜNDE DENİZDE SAYGI DURUŞUNDA BULUNDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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