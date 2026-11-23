Operasyonun ayrıntıları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün Bingazi'de limanda demirli bulunan Rus gemisinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Başkanın verdiği bilgilere göre operasyon Libya açıklarında gerçekleştirildi ve görevde Ukrayna yapımı 7 deniz İHA'sı kullanıldı.

Hedeflerin ve cihazların rolü:

Zelenskiy, operasyonu "Rusya’nın savaşına karşı örnek niteliğinde bir Ukrayna operasyonu" olarak nitelendirdi. Açıklamada, düşmanın saldırıyı engellemek için tüm çabalarına rağmen Rus korveti Merkury'nin batırıldığı ve korvetle birlikte bir Ka-27 savaş helikopterinin de imha edildiği bildirildi.

İkinci hedef ve sonuç:

Başkan ayrıca Merkury'nin Rusya'nın en yeni gemilerinden biri olduğunu, 2023 yılında hizmete alındığını vurguladı. İkinci hedef olarak gösterilen ve düşmanın silah taşımak için kullandığı belirtilen Rus kuru yük gemisi MV ANGARA'nın da vurulduğu ifade edildi.

Zelenskiy, operasyonun aşamalarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirmeleri dün ve bugün aldığını, belirlenen hedeflere ulaşıldığını kaydetti. Göreve katılan Ukrayna Güvenlik Servisi savaşçılarına ve tüm Ukrayna Savunma Kuvvetlerine teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Libya'da demirli bulunduğu sırada patlama yaşanan Rus gemisine ilişkin, "Operasyon, Libya açıklarında gerçekleştirildi. Savaşçılarımız, Ukrayna yapımı 7 deniz insansız hava aracı (İHA) kullandı. Düşmanın saldırıyı engellemek için tüm çabalarına rağmen Rus korveti Merkury batırıldı. Korvetle birlikte bir Ka-27 savaş helikopteri de imha edildi" dedi.