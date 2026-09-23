Denizli Büyükşehir KPSS sınav ücreti desteğinde son gün 1 ekim

Denizli Büyükşehir kpss sınav ücreti desteğinde son başvuru hatırlatması

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan vatandaşlar için ilk kez uygulamaya koyduğu KPSS giriş ücreti desteği başvurularının 1 Ekim 2026 tarihinde sona ereceğini duyurdu. Proje, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor ve lisans, ön lisans ile ortaöğretim düzeyindeki 2026 KPSS sınavları için giriş ücreti ödemesinde kolaylık sağlıyor.

Kimler yararlanabilir:

Destekten yararlanabilecekler, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan veya alacak olan ve 35 yaş ve altı vatandaşlarla sınırlı. Başvuru yapacak adayların Denizli il sınırları içinde ikamet etmeleri gerekiyor. Hak sahibi adayların, sınav ücreti desteği için ÖSYM'ye sınav ücretini yatırmış olması ve ÖSYM'den aldığı Başvuru Kayıt Bilgileri belgesini sisteme yüklemesi şartı bulunuyor.

Başvuru ve ödeme süreci:

Başvurular online olarak yapılabiliyor. Adaylar www.denizli.bel.tr adresindeki Başvurular sekmesinden veya https://cbs.denizli.bel.tr/kpssbasvuru/ sayfasından müracaatlarını tamamlayabilirler. Şartları sağlayan başvurular kontrol edildikten sonra, destek tutarı başvuru sırasında verilen IBAN hesabına Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırılacak.

Başvurular için son tarihin 1 Ekim 2026 olduğu bir kez daha vurgulanırken, her haneden yalnızca bir kişinin başvurusunun kabul edileceği belirtildi. Adayların başvurularını süresinde ve eksiksiz belgeyle tamamlamaları gerekiyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SOSYAL YARDIM ALAN VATANDAŞLAR İÇİN İLK KEZ HAYATA GEÇİRİLEN KPSS GİRİŞ ÜCRETİ DESTEK BAŞVURULARI SÜRÜYOR. MÜRACAATLARIN 1 EKİM 2026’YA KADAR TAMAMLANMASI GEREKİYOR.