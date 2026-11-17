COP31 panelinde paylaşılan vizyon:

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (Denizli OSB), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 kapsamında düzenlenen "OSB’lerde Su Geri Kazanımından İklim Dirençli Yatırımlara" başlıklı panelde sürdürülebilir üretim ve çevresel altyapı yatırımlarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, bölgenin su yönetimi, yenilenebilir enerji ve atıksu arıtma uygulamalarını anlatarak su geri kazanımının sanayinin geleceği açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Panelde öne çıkan konular:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turanın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Başkan Yaymanoğlu'nun yanı sıra Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş ve Arıtma Tesisi Müdürü İbrahim Ereşme de katıldı. Panelde; arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı, su kaynaklarının korunması, iklim değişikliğine dayanıklı sanayi altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülebilir yatırımların yaygınlaştırılması tartışıldı.

altyapı yatırımları ve kapasite:

Yaymanoğlu, Denizli OSB bünyesindeki su ve atıksu yönetimi yatırımlarını detaylandırdı. Bölgedeki mevcut merkezi atıksu arıtma tesisinin günlük kapasitesinin 42 bin metreküp olduğunu, yeni inşa edilen biyolojik ve kimyasal atıksu arıtma tesisinin ise günlük 30 bin metreküp kapasiteli olduğunu belirtti. Yeni yatırımın tamamlanmasıyla toplam arıtma kapasitesinin günlük 72 bin metreküpe ulaşacağı ifade edildi. Bu kapasite artışının bölgenin hem üretim hem de çevre altyapısı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynayacağına dikkat çekildi.

su geri kazanımının stratejik boyutu:

Yaymanoğlu, arıtılmış atıksuların üretim süreçlerine tekrar kazandırılmasının sadece çevresel bir kazanım olmadığını, aynı zamanda sanayinin su arz güvenliğini güçlendiren stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Geri kazanılmış suyun etkin kullanımı için su kalitesi, işletmelerin ihtiyaçları, teknik altyapı ve ekonomik sürdürülebilirlik kriterlerinin eş zamanlı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve sertifikasyon:

Denizli OSB, çevre odaklı yatırımlarıyla Türkiye'deki organize sanayi bölgeleri arasında öne çıktığını belirterek, bölgenin Yeşil OSB Sertifikası almaya hak kazanan 18. organize sanayi bölgesi olduğunu hatırlattı. Yaymanoğlu, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve su yönetiminin bütüncül bir yaklaşımla yürütüldüğünü; bölgedeki güneş enerji santrallerinin toplam kurulu gücünün 78,01 megavat olduğunu aktardı.

gelecek planları ve iş birliği ihtiyaçları:

Panelde ayrıca OSB-SUYAP Projesi kapsamında elde edilen veriler ve 2027-2031 dönemini kapsayan arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına yönelik eylem planı taslağı değerlendirildi. Yaymanoğlu, su geri kazanım projelerinin yaygınlaştırılması için teknik destek, uygun finansman modelleri ve kurumlar arası güçlü iş birliğinin önemine işaret etti. Sürdürülebilir sanayi altyapısının oluşturulmasında bu unsurların eşgüdümünün belirleyici olacağı ifade edildi.

Denizli OSB, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu öncülüğünde atıksu arıtma kapasitesinin artırılması, su geri kazanımı, güneş enerjisi yatırımları ve kaynak verimliliği gibi alanlarda yürütülen projelerle sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor. COP31'de paylaşılan bu vizyon, bölgenin iklim değişikliğine dirençli ve çevreye duyarlı sanayi altyapısı oluşturma çabasını uluslararası platforma taşıdı.

DENİZLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (DENİZLİ OSB), SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM, SU GERİ KAZANIMI VE İKLİM DİRENÇLİ SANAYİ ALTYAPISINA YÖNELİK YATIRIMLARIYLA COP31’DE ÖNE ÇIKTI. DENİZLİ OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAYMANOĞLU, ULUSLARARASI PLATFORMDA BÖLGENİN ÇEVRE YATIRIMLARINI VE GELECEK HEDEFLERİNİ PAYLAŞARAK SU GERİ KAZANIMININ SANAYİNİN GELECEĞİ AÇISINDAN STRATEJİK BİR ZORUNLULUK OLDUĞUNU VURGULADI.