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Denizli'de aynı gün iki mezar: oğul kazada öldü, baba kalp kriziyle vefat etti

Denizli'de bir trafik kazasında yaşamını yitiren 29 yaşındaki Asım Ayyıldız'ın haberini alan babası İsmail Ayyıldız, kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:51

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli'de aynı gün iki mezar: oğul kazada öldü, baba kalp kriziyle vefat etti

kazanın ayrıntıları:

Geçtiğimiz 30 Ağustos Pazar gecesi Servergazi Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücü Asım Ayyıldız (29) yönetimindeki 20 BP 810 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından bir ağaca çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan Asım Ayyıldız, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

babanın rahatsızlanması ve vefatı:

Oğlunun vefat haberini alan İsmail Ayyıldız (64), duyduğu acıya dayanamayarak kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan baba Ayyıldız için yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve İsmail Ayyıldız de yaşamını yitirdi. Böylece aynı aileden iki kişi, kısa süre içinde yaşamını kaybetmiş oldu.

cenaze töreni ve defin:

Her iki isim için de Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namazın ardından aile fertleri, yakınları ve sevenlerinin katılımıyla gözyaşları arasında iki cenaze toprağa verildi. Asım Ayyıldız, yıllar önce vefat eden annesinin mezarının bulunduğu yere defnedilirken, İsmail Ayyıldız eşiyle aynı mezarlıkta yer alan bölümde toprağa verildi. Ailenin aynı gün uğurlandığı tören, yakın çevrede derin bir üzüntü bıraktı.

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 29 YAŞINDAKİ ASIM AYYILDIZ...

DENİZLİ’DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE MEYDANA GELEN KAZADA HAYATINI KAYBEDEN 29 YAŞINDAKİ ASIM AYYILDIZ İLE OĞLUNUN ÖLÜM HABERİNİ ALDIKTAN SONRA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİREN 64 YAŞINDAKİ BABASI İSMAİL AYYILDIZ, DÜZENLENEN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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