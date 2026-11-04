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Denizli’de 'Gör Beni' sergisi lösemide farkındalık ve dayanışma çağrısı yaptı

Denizli’deki etkinlikte Selin Yakarışık lösemiyle ilgili doğru bilgiye dikkat çekti; Aslı Vize’nin 'Gör Beni' sergisi çocukların sesini duyurdu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Denizli’de 'Gör Beni' sergisi lösemide farkındalık ve dayanışma çağrısı yaptı

Etkinlikte ele alınanlar:

Denizli’de, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen programda, Dr. Öğr. Üyesi Selin Yakarışık tarafından lösemiye ilişkin doğru bilgiye ulaşmanın önemi ve çocuklarıyla birlikte bu süreci yaşayan ailelerin yanında olunmasının gerekliliği ele alındı.

Sunumda, yanlış bilgilere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve ailelerin sürece destek olacak kaynaklara yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Serginin mesajı:

Programın ardından katılımcılar, ressam Aslı Vize imzalı Gör Beni resim sergisini gezdi. Sergideki eserler, çocukların hayalleri, oyunları ve yaşam mücadelesine dikkat çekerek izleyicilere doğrudan bir çağrı yaptı.

Serginin adı, her çocuğun merakıyla, oyunlarıyla, arkadaşlarıyla ve hayalleriyle görülmesi gerektiği mesajını taşıdığı şekilde aktarıldı.

Dayanışma çağrısı:

Etkinlikte ayrıca, her çocuğun nitelikli sağlık hizmetine erişmesi, eğitimini sürdürebilmesi ve sosyal yaşamın içinde yer alabilmesi için dayanışmanın yıl boyunca sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi. Bu sorumluluğun toplumsal olduğunu anlatan konuşmalarla farkındalık artırılmaya çalışıldı.

DENİZLİ TABİP ODASI, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEMİ KONULU BİR SUNUM İLE...

DENİZLİ TABİP ODASI, 2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA LÖSEMİ KONULU BİR SUNUM İLE RESSAM ASLI VİZE’NİN "GÖR BENİ" RESİM SERGİSİNİN AÇILIŞINI YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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