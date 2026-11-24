Tören detayları:

Denizli'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Etkinliğe il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve meslek kuruluşları ile öğrenciler katılım sağladı.

Katılım ve protokol:

Törene Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız ile il ve ilçe yönetimleri, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Törenin akışı:

Program, protokol üyelerinin ve öğrencilerin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Ardından törene katılanlar saygı duruşunda bulundu ve törende İstiklal Marşı okundu. Resmi program bu etkinliklerle sonlandırıldı.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DENİZLİ’DE DÜZENLENEN TÖREN, PROTOKOL ÜYELERİNİN ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK SUNMASIYLA BAŞLADI.