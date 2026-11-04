Denizli'de organ bağışı çağrısı: bağışçı sayısını yükseltme hedefi

Denizli'de organ bağışı çağrısı

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, il genelinde organ bağışı farkındalığını artırma ve bağışçı sayısını yükseltme çağrısında bulundu. Öztürk, Denizli'de toplam 34 bin 185 kişinin organ bağışında bulunduğunu belirtti ve bağışın hayatları nasıl değiştirdiğine dikkat çekti.

organ bağışının önemi:

Öztürk, organ yetmezliği nedeniyle yaşam mücadelesi veren ve diyaliz tedavisiyle hayata tutunan hastalar için bağışın hayati önem taşıdığını vurguladı. Kalp, karaciğer ve diğer organ naklini bekleyen hastaların umutlarının büyütülmesinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybetmesinin ardından başka insanların hayata tutunmasına vesile olabilecek çok kıymetli bir karardır" ifadelerini kullandı. Ülke genelinde yürütülen çalışmalara rağmen organ bağışı oranlarının istenilen seviyede olmadığına dikkat çekti.

yerel veriler ve yürütülen proje:

Denizli'de bağış bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 2019 yılında başlatılan Her Bağış Yeni Bir Hayat projesiyle önemli sonuçlar elde edildiğini söyleyen Öztürk, projenin il genelinde etkisinin 34 bin 185 bağışçıya ulaştığını gösterdiğini belirtti. Türkiye'de yaklaşık 32 bin organ nakli bekleyen hasta bulunduğunu, Denizli'de ise 1168 diyaliz hastası olduğunu açıkladı. Ayrıca 2025 yılında ilde 27 beyin ölümü tespitine karşılık 13 donör alındığını paylaştı.

başvuru ve bilgilendirme noktaları:

Vatandaşların organ bağışı hakkında bilgi almak ve bağış işlemlerini gerçekleştirmek için İl Sağlık Müdürlüğü, kamu, üniversite ve özel hastaneler ile ilçe sağlık müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri'ne başvurabileceklerini belirten Öztürk, herkesi bu konuyu aileleriyle konuşmaya ve bağışçı olmaya davet etti. Bir bağışın birden fazla insana umut olabileceğini, organ bağışıyla hayat kurtarılabileceğini vurgulayarak duyarlılık çağrısını yineledi.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ. DR. BERNA ÖZTÜRK 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU. ÖZTÜRK, DENİZLİ’DE TOPLAMDA 34 BİN 185 KİŞİNİN ORGAN BAĞIŞINDA BULUNDUĞUNU AÇIKLAYARAK, HAFTA KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA TOPLUMSAL FARKINDALIĞIN ARTTIRILMASI VE BAĞIŞÇI SAYISININ YÜKSELTİLMESİ AMACIYLA VATANDAŞLARA DUYARLILIK ÇAĞRISINDA BULUNDU.