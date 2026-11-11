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Denizli’de ticaret müşavirleri ihracatçılarla 11 pazarı masaya yatırdı

Denizli'de 10 Kasım 2026'da düzenlenen organizasyonda 35'in üzerinde firma, 11 ülkede görev yapmış ticaret müşavirleriyle 120'den fazla bire bir görüşme gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Denizli’de ticaret müşavirleri ihracatçılarla 11 pazarı masaya yatırdı

Denizli'de ticaret müşavirleriyle buluşma

10 Kasım 2026 tarihinde Denizli'de, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) organizasyonunda düzenlenen bire bir görüşme etkinliğinde, tekstil, doğal taş, kablo, gıda ve kimya başta olmak üzere farklı sektörlerden 35'in üzerinde firma bir araya geldi. Etkinlikte firmalar, 11 farklı ülkede görev yapmış ticaret müşavirleri ve ataşelerle doğrudan görüşme fırsatı buldu.

hangi ülkeler ve sektörler ele alındı:

Etkinliğe katılan ticaret müşavirleri Almanya, Fildişi Sahili, Fransa, Irak, Katar, Kazakistan, Meksika, Mısır, Romanya, Senegal ve Yunanistan pazarlarındaki deneyimlerini firmalarla paylaştı. Görüşmelerde söz konusu ülkelerin ticaret ortamı, pazar dinamikleri, sektörel fırsatlar, iş yapma kültürleri ve ihracat süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ön plana çıktı. Toplamda etkinlik kapsamında 120'nin üzerinde bire bir görüşme gerçekleştirildi.

etkinliğin hedefleri ve katılımcı değerlendirmeleri:

DENİB Başkanı Osman Uğurlu, organizasyonun ihracatçılara doğrudan ve güncel bilgi sağlama açısından önemine dikkat çekti. Uğurlu, mevcut ve hedef pazarları doğru tanımanın sürdürülebilir ihracat başarısının temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, mevzuat, tüketici eğilimleri, dağıtım kanalları ve pazara giriş şartlarının ihracat kararlarında belirleyici rol oynadığını belirtti. DENİB'in bu tür platformlarla firmaların ilgili kurum ve kuruluş temsilcileriyle buluşturulmasına devam edeceği bildirildi.

DENİB Başkan Yardımcısı Cüneyt Demirkan ise müşavirlerin görev yaptıkları ülkelerin ticari yapısını yakından tanımasının firmalara masa başında ulaşılamayan bilgileri sağladığını söyledi. Demirkan, firmaların doğrudan muhataplarına soru sorabilmesi ve sektörlerine yönelik özel değerlendirmeler alabilmesinin organizasyonun en önemli kazanımları arasında olduğunu belirtti ve görüşmelerin yeni iş bağlantılarına ve pazar çeşitliliğine katkı sağlamasını diledi.

örgütleyici ve stratejik kazanımlar:

Etkinlik, firmalara yalnızca bilgi aktarımı sağlamadı; aynı zamanda pratik temaslar kurulmasına ve hedef pazarlara yönelik somut adımların planlanmasına zemin hazırladı. Ticaret müşavirlerinin sağladığı pazar içgörüleri, mevzuat uyarıları ve iş yapma alışkanlıklarına ilişkin somut notlar, firmaların ihracat stratejilerinde hızlı adaptasyon ve risk yönetimi imkânı sundu. DENİB yetkilileri, bu tür organizasyonların pazar çeşitlendirme ve uzun vadeli ihracat fırsatlarını artırmada etkili olduğunu vurguladı.

Organizasyonun gerçekleştirilmesinde destek veren Ticaret Bakanlığı ile görevlerini paylaşan müşavir ve ataşelere teşekkür edilirken, DENİB yetkilileri benzer buluşmalarla ticari ilişkilerin güçlendirilmesine devam edileceğini açıkladı.

TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNASYONU VE DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) ORGANİZASYONUNDA, FARKLI...

TİCARET BAKANLIĞI KOORDİNASYONU VE DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ (DENİB) ORGANİZASYONUNDA, FARKLI ÜLKELERDE GÖREV YAPMIŞ TİCARET MÜŞAVİRLERİ VE ATAŞELERİ İLE İHRACATÇI FİRMALARI BİR ARAYA GETİREN BİRE BİR GÖRÜŞME ETKİNLİĞİ, 10 KASIM 2026 TARİHİNDE DENİZLİ’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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