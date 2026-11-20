Davada sanıklara verilen cezalar

Denizli'de Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduğunu söyleyerek yüksek kazanç vaadiyle yatırımcı topladıkları iddiasıyla yargılanan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmada, tutuklu sanık Ertuğrul Sezer 18 mağdura yönelik zincirleme nitelikli dolandırıcılık suçundan toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık Volkan Ç. ise davada beraat etti.

İddiaların kapsamı:

Soruşturmaya göre, Sezer 2022'de dijital finans alanında faaliyet gösterdiği bir şirket kurdu ve daha sonra kendisini Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olarak tanıttı. Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre'de yaşayan kişilerden 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen tutarlarda para toplandığı iddia edildi.

Yatırımcılara vaat edilen koşullar arasında aylık yüzde 15 getiri, yıllık olarak ana paranın 5 katına kadar kâr payı ve yeni yatırımcı getirenlere ayrıca yüzde 10 ödeme yer alıyordu. İlerleyen süreçte mağdurlar ne vaat edilen kazançları aldı ne de ana paralarını geri alabildi; bunun üzerine şikâyetler yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve uluslararası boyut:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 4 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen operasyonda Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç. gözaltına alınarak tutuklandı. Yurt dışında bulundukları tespit edilen diğer şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dava kapsamında aralarında Fransa ve İsviçre'de yaşayan mağdurların da bulunduğu 18 kişi ifadelerini vermek üzere Denizli'ye geldi. Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık iki yıl süren yargılamada karar, 10 Kasım tarihinde açıklandı ve mahkeme heyeti ceza hükmünü verdi.

Ayrıca, diğer sanıklardan Tolga Dinler'in haziran ayında Tayland'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve Fransız vatandaşı olması nedeniyle Fransa'ya iade edildiği bildirildi. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan diğer iki sanığın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Dosya, hem soruşturmanın başladığı 2022 yılına uzanan geçmişi hem de yurt dışındaki mağdurların katılımıyla uluslararası bağlantıları nedeniyle geniş çaplı bir soruşturma ve takip süreci gerektirdi.

DENİZLİ’DE DUBAİ MERKEZLİ BİR FİNANS ŞİRKETİNİN TEMSİLCİSİ OLDUKLARINI SÖYLEYEREK YÜKSEK KAZANÇ VAADİYLE 18 KİŞİDEN 20 BİN İLE 300 BİN AVRO ARASINDA PARA TOPLADIKLARI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK SORUŞTURMADA İKİ KİŞİ TUTUKLANDI. YAKLAŞIK İKİ YIL SÜREN DAVADA TUTUKLU SANIK ERTUĞRUL SEZER, 18 MAĞDURA YÖNELİK NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN TOPLAM 74 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.