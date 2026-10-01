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Denizli’den iki temsilci profesyonelliğe geçiş liginde 12. grupta yer alacak

Yeşil Çivril Belediyespor ile Çal Belediyespor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup’ta Denizli’yi temsil edecek; grubun diğer takımları farklı illerden.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:14

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Denizli’den iki temsilci profesyonelliğe geçiş liginde 12. grupta yer alacak

Denizli iki takım ile profesyonelliğe aday

Denizli, Profesyonelliğe Geçiş Ligi 12. Grup’ta Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor ile temsil edilecek. Her iki ekip de yeni sezonda 12. Grup’un yer aldığı fikstürde sahaya çıkarak profesyonel liglere yükselme mücadelesi verecek.

12. Grup’ta yer alan takımlar:

Denizli: Yeşil Çivril Belediyespor, Çal Belediyespor

Afyonkarahisar: 1923 Afyonkarahisarspor Kulübü, Çakırözü Spor Kulübü

Antalya: Gazipaşa Belediyespor, Korkuteli Belediyespor, Manavgat Belediyespor

Isparta: Keçiborlu Belediyespor

Konya: 1922 Seydişehir Bulanbaylar Spor Kulübü, Kuluşah Yem Kulu Belediye Spor Kulübü, Mamakbaş Ereğli Belediyespor

Muğla: Turgutreis Spor

Denizli için anlamı ve beklentiler:

İki ekibin aynı grupta yer alması, Denizli futbol altyapısının ve yerel organizasyonların görünürlüğünü artırıyor. Yeşil Çivril Belediyespor ve Çal Belediyespor için grup, hem bölgesel rekabeti ölçme hem de profesyonel lige yükselme şansını deneme fırsatı sunuyor. Grup kadrosunda Afyonkarahisar, Antalya, Isparta, Konya ve Muğla’dan gelen takımların bulunması, müsabakaların coğrafi çeşitlilik ve zorluk açısından dengeli geçeceğine işaret ediyor.

Her iki Denizli temsilcisi de önümüzdeki süreçte alacakları sonuçlarla bölgedeki konumlarını güçlendirmeyi hedefleyecek; taraftar desteği ve yerel paydaşların katkısı bu hedefe ulaşmada belirleyici olacak.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ 12. GRUP&#039;TA YENİ SEZONDA YER ALACAK TAKIMLAR BELİRLENDİ. DENİZLİ...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ 12. GRUP'TA YENİ SEZONDA YER ALACAK TAKIMLAR BELİRLENDİ. DENİZLİ TEMSİLCİLERİ YEŞİL ÇİVRİL BELEDİYESPOR VE ÇAL BELEDİYESPOR, PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ MÜCADELESİNDE 12. GRUP'TA SAHAYA ÇIKACAK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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