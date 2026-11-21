Denizli’nin kültürel mirası COP31 sahnesinde

Denizli’de çalışmalarını sürdüren El Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) davetiyle katıldığı COP31 İklim Zirvesi’nde Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi’nde yürütülen kültürel miras ve eğitim modelini uluslararası katılımcılarla paylaştı. 18 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilen etkinlikte Okca, UNDP Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen panelde çalışmanın detaylarını aktardı.

İnceler Dijital Merkezi'nde çocuk odaklı uygulama:

Panelde, "İklim Eylemi için Dijital Topluluklar: Yarının Köyleri" başlıklı oturum bağlamında İnceler Dijital Merkezi’nin çocuklara yönelik eğitim yaklaşımı öne çıktı. Merkezde çocuklar doğal yüne dokunuyor, kirman ve kirkit gibi geleneksel araçları tanıyor ve İnceler Habası motiflerini keşfediyor. Bu doğrudan deneyimleme yöntemi ile zanaat bilgisinin yeni kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Okca ayrıca merkezde geliştirilen materyaller arasında yer alan "Yünlerin Gücü Aşkına: Memo’nun Keşfi" adlı çocuk kitabını da katılımcılara tanıttı. Kitap ve atölye uygulamaları, çocukların hem somut kültürel öğeleri öğrenmesini hem de bu öğelere duygusal bağ geliştirmesini sağlamayı amaçlıyor.

Geleneksel üretim ve sürdürülebilirlik:

Okca, panelde geleneksel üretim pratiklerinin iklim ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı değere vurgu yaptı. İsraf etmeme, eldeki malzemeyi değerlendirme, ihtiyaç kadar üretme ve paylaşma gibi alışkanlıkların günümüz sürdürülebilir yaşam anlayışıyla örtüştüğünü belirtti. Panelde, İnceler modelinin Türkiye’deki diğer Yarının Köyleri merkezleri için örnek teşkil edebileceği ve kitabın farklı bölge çocuklarında kültürel değerlerin tanıtılmasında kullanılabileceği görüşü paylaşıldı.

Okca'nın COP31'deki konuşmasında dikkat çeken bir vurgu da teknolojinin geleneksel bilgiyle birleştirilmesi gerektiği oldu: "Kültürel mirası yarın yaşatacak olan çocuklar bugün yetiştirilmezse, gelecekte onların yaşatacağı bir mirastan söz edemeyiz" ve "Geçmişin bilgisini geleceğin teknolojisiyle buluşturabilirsek, kültürel mirasımızı sadece korumakla kalmaz, onu geleceğin bir parçası hâline getirebiliriz." ifadeleri, projenin hem koruma hem de yenilik boyutunu özetledi.

İnceler Dijital Merkezi’nin COP31’de sunulması, bölgedeki geleneksel dokuma pratiklerinin görünürlüğünü artırırken, çocuk odaklı modelin uluslararası platformda örnek gösterilmesi projenin yaygınlaştırılabilirliğine işaret ediyor.

DENİZLİ’DE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN EL SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI PROF. DR. AYŞEGÜL KOYUNCU OKCA, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI (UNDP) DAVETİYLE KATILDIĞI COP31 İKLİM ZİRVESİNDE, BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN KÜLTÜREL MİRAS ÇALIŞMALARINI ANLATTI. ÇOCUKLARIN GELENEKSEL DOKUMA KÜLTÜRÜNÜ DENEYİMLEYEREK ÖĞRENDİĞİ İNCELER DİJİTAL MERKEZİ, ULUSLARARASI PLATFORMDA ÖRNEK MODEL OLARAK GÜNDEME GELDİ.