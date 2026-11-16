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Denizli'ye çok amaçlı gençlik kompleksi: Ferdi Zeyrek Spor Salonu yükseliyor

Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi inşaatı Denizli'de hızla ilerliyor; proje gençlere eğitim, spor ve sosyal alanlar sunacak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Merve Çelik

Denizli'ye çok amaçlı gençlik kompleksi: Ferdi Zeyrek Spor Salonu yükseliyor

Ferdi Zeyrek Spor Salonu ve Eğitim Kompleksi şantiyesinde ilerleme

Denizli'de 69 yıllık Merkez Kapalı Spor Salonu'nun yerini alan yeni proje, şehir merkezinde hızla yükseliyor. İnşaatın devam ettiği şantiyede yapılan saha incelemesi, tesisin kent gençliği için sunduğu çok yönlü imkanların altını bir kez daha çizdi.

proje ekibi ve saha incelemesi:

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şantiyeyi ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeye Merkezefendi Belediye Başkanvekili Osman Bartal, Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz da katıldı. Ziyarette projenin işleyişi ve takvimi hakkında bilgi alındı.

kompleksin kapasitesi ve işlevleri:

Kompleks, sadece bir spor salonu olmanın ötesinde; eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir arada sunacak şekilde tasarlandı. Proje kapsamında 649 seyirci kapasiteli çok amaçlı spor salonu, modern ekipmanlarla donatılacak fitness salonu, gençlerin eğitimi için 24 adet derslik ve sosyal etkileşimi güçlendirecek 280 metrekare büyüklüğünde bir kitap kafe yer alacak.

Bu bileşenler, tesisin hem spor altyapısına hem de gençlik odaklı eğitim ve kültürel faaliyetlere katkı sağlamasını hedefliyor. Çok amaçlı salon ve derslikler, farklı yaş grupları için programlara ev sahipliği yapabilecek şekilde planlandı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

İncelemelerin ardından konuşan Bülent Nuri Çavuşoğlu, gençlere yönelik yatırımların süreceğini vurguladı ve projenin kent yaşamına katacağı değere dikkat çekti. Çavuşoğlu, "Eğitimi, sporu ve sosyal yaşamı bir araya getirecek bu kompleksle; gençlerimizin öğrenebileceği, spor yapabileceği ve kendini geliştirebileceği alanları çoğaltmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, kent merkezinde hem spor faaliyetleri hem de eğitim ve kültürel etkinlikler için modern bir merkez hizmete girmiş olacak. Yerinde yapılan incelemeler, inşaatın planlandığı şekilde ilerlediğine işaret ediyor ve tesisin kent gençliğine önemli katkılar sunacağı öngörülüyor.

DENİZLİ’DE 69 YILLIK MERKEZ KAPALI SPOR SALONU’NUN YERİNE İNŞA EDİLEN FERDİ ZEYREK SPOR SALONU VE...

DENİZLİ’DE 69 YILLIK MERKEZ KAPALI SPOR SALONU’NUN YERİNE İNŞA EDİLEN FERDİ ZEYREK SPOR SALONU VE EĞİTİM KOMPLEKSİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZLA SÜRÜYOR. İNŞAAT SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BÜLENT NURİ ÇAVUŞOĞLU, TESİSİN GENÇLER İÇİN EĞİTİM, SPOR VE SOSYAL YAŞAMI BİR ARAYA GETİRECEĞİNİ VURGULADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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