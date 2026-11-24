Denizli'ye sevk edilen yüklü uyuşturucu operasyonla engellendi

Denizli'ye sevkiyat hazırlığında olduğu belirlenen zanlı, narkotik timlerinin takibi sonucu yakalandı; operasyonda 8 bin 130 hap ve 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.