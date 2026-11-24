operasyonun detayları:
Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı bir ilden kente uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Narkotik timleri, sevkiyat yapacağı belirlenen şüpheli şahsı fiziki ve teknik takiple izledi.
Düzenlenen operasyonda 8 bin 130 adet sentetik ecza hap ile 2 kilo 100 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyon sırasında 1 şüpheli gözaltına alındı.
şüphelinin işlemleri:
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DENİZLİ’YE UYUŞTURUCU MADDE SEVKİYATI GERÇEKLEŞTİREN ZEHİR TACİRİ NARKOTİK TİMLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI. OPERASYON KAPSAMINDA 8 BİN 130 UYUŞTURUCU HAP, 2 KİLO 100 GRAM SKUNK MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!