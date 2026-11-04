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Depremzedelere peşin ödemede büyük indirim: konutta yüzde 74, iş yerinde yüzde 48

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: afet konutlarında peşin ödemede yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim uygulanacak; süre 31 Aralık'a kadar geçerli.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Elif Demir

Depremzedelere peşin ödemede büyük indirim: konutta yüzde 74, iş yerinde yüzde 48

ödemelerde sağlanan kolaylıklar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde hak sahibi vatandaşlara yönelik yeni ödeme kolaylıkları duyuruldu. Bakan Çiftçi, afet konutları ve iş yerleri için borçlandırma sürecinde peşin ödeme tercih edenlere önemli indirimlerin uygulandığını bildirdi.

indirim oranları ve son tarih:

Bakanlığın duyurusuna göre, peşin ödemelerde konutlarda yüzde 74, iş yerlerinde yüzde 48 indirim sağlanıyor. Bu indirimler 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak ve hak sahibi vatandaşların başvuru ve ödeme süreçlerine göre uygulanacak.

taksitlendirme koşulları:

Peşin ödeme tercih etmeyenler için de kolaylık sunuluyor. Taksitli ödeme seçeneğinde, konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz dönem ve toplamda 18 yıl vade imkanı tanınıyor. Bu düzenleme, borçların uzun vadeye yayılmasını sağlayarak hane bütçelerine nefes aldırmayı hedefliyor.

kapsam, amaç ve uygulama:

Çiftçi, yapılan uygulamanın amaçlarını vatandaşların huzurunu ve esnafın ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak olarak özetledi ve İçişleri Bakanlığı ile AFAD Başkanlığı koordinasyonunda süreçlerin takip edileceğini belirtti. Bakan, devletin vatandaşın yanında olmasının esas olduğunu vurgulayarak bu kolaylıkların tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Uygulamanın detayları ve başvuru süreçleri hakkındaki bilgiler, ilgili kurumların duyurularında yer alacak; hak sahiplerinin bu duyuruları takip etmesi ve belirtilen süre içinde işlem yapması gerekiyor.

Bakan Çiftçi: &quot;Deprem bölgesindeki kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim&quot;

Bakan Çiftçi: "Deprem bölgesindeki kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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