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Dere yataklarında seferberlik: Muğla’da taşkın tehdidine karşı önlem

MUSKİ, Muğla'da Marmaris, Ula ve kritik noktalarda dere yatakları ile yağmur suyu hatlarında görüntüleme ve temizlik yaparak taşkın riskini azaltıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Aslı Han

Dere yataklarında seferberlik: Muğla’da taşkın tehdidine karşı önlem

MUSKİ taşkın riskine karşı önlemleri yoğunlaştırdı

MUSKİ Genel Müdürlüğü, muhtemel su taşkınlarına karşı Muğla’nın kritik noktalarındaki dere yatakları ve yağmur suyu hattı temizliğini hızlandırdı. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla yürütülen çalışmalar, olası su baskınlarına karşı vatandaş güvenliğini öncelikli hedef olarak belirliyor.

Çalışma yapılan bölgeler:

Kurumun açıklamasına göre müdahaleler Marmaris başta olmak üzere Turunç, Osmaniye ve İçmeler mahallelerinden, Ula ilçesindeki Çıtlık ve Portakallık mahallelerine kadar birçok noktada sürdürülüyor. Bölgesel dağılım, riskli alanlara öncelik verildiğini gösteriyor.

Müdahale yöntemi ve amaç:

Ekipler dere yataklarında biriken atıkları temizliyor; kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarında ise görüntüleme ve detaylı inceleme yapılarak tıkanıklığa neden olabilecek unsurlar tespit edilip müdahale ediliyor. Bu çalışmalarla suyun akışını engelleyebilecek riskler azaltılıyor ve olası hasarlar önlenmeye çalışılıyor.

MUSKİ açıklamasında, 'Böylece suyun akışını engelleyebilecek riskleri ortadan kaldırıyoruz' ifadesine yer verilirken, kurumun Ege Bölgesi’nin en fazla yağış alan ili olan Muğla genelinde maddi ve manevi zararların önlenmesi için tüm ilçelerde önleyici çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUHTEMEL SU...

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUHTEMEL SU TAŞKINLARINA KARŞI MUĞLA’NIN KRİTİK NOKTALARINDAKİ DERE YATAKLARINDA VE YAĞMUR SUYU HATLARINDA TEMİZLİK ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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