Olayın gelişimi:

Hakkari'nin Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Yukarı Aydınlık mezrasında ikamet eden S.Y. adlı genç kızdan akşam saatlerinde haber alamayan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmaları:

Jandarma ekipleri, bölgedeki güvenlik korucuları ve mahalle sakinlerinin katıldığı arama çalışmaları organize şekilde yürütüldü. Ekipler ve vatandaşların koordineli çabası sonucu S.Y. bulundu ve jandarma tarafından güvenli bir alana alındı. Olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri bulunana ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Sağlık ve sonrası:

Arama sırasında fenalaşan anne ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hem anne hem de kızının tedavi altına alındığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olay, güvenlik güçleri ile yerel halk arasındaki iş birliğinin önemini yeniden gösterdi. Yetkililer, benzer durumlarda hızlı bildirim ve koordinasyonun arama-kurtarma çalışmalarındaki etkisine dikkati çekti.

HAKKARİ'NİN DERECİK İLÇESİNDE KAYBOLAN GENÇ KIZ, EKİPLERİN VE VATANDAŞLARIN ÇALIŞMASIYLA BULUNDU.