Derenin içinden girip depodan milyonluk malzeme çalanlar yakalandı

Hatay’ın Antakya ilçesi Esenlik Mahallesi’ndeki bir inşaat şantiyesinde, maskeli iki zanlı derenin içinden ilerleyerek şantiyeye ulaştı. Şantiyedeki depo sacdan yapılmış bölümünden kesik açan şüpheliler, içerideki inşaat malzemelerini araçlara yükleyip bölgeden uzaklaştı. İşçiler sabah yaptıkları kontrolde hırsızlığı fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

suçun yöntemi ve emniyetin çalışması:

Olayın ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntüleri ve saha çalışması sonucunda ekipler, zanlıları tespit ederek operasyon başlattı. Yapılan çalışmayla yaklaşık 1 buçuk saat içinde iki şüpheli gözaltına alındı. Çalınan malzemeler de sahibiyle irtibata geçilerek eksiksiz şekilde teslim edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheliler Y.S. ve W.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dosya kayıtlarına göre Y.S.'nin 6, W.Y.'nin ise 3 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Şantiyenin temsilcisi Batuhan Kısa, 'Çalınan eşyalardan umudumuzu kaybetmiştik, ancak polis ekiplerinin hızlı çalışması ve kısa sürede sonuç alması bizi çok mutlu etti' ifadelerini kullandı ve Hatay Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Olay, kısa sürede çözümlenmesiyle hem mağdur firma hem de bölge halkı için güven verici bir sonuç oluşturdu.

Derenin içinden geçerek, sacını kestikleri depodan 2 milyon TL'lik inşaat malzemeleri çalan maskeli hırsızlar kamerada