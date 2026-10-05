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Derin sesler: Gazze kadınlarının yaşamı Maltepe sahnesinde

Maltepe Tiyatro Festivali'nde Al-Kasaba'nın 'Deep Voices/Derin Sesler' oyunu, Gazze'den sürülen kadınların yaşam öykülerini sahneye taşıdı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Derin sesler: Gazze kadınlarının yaşamı Maltepe sahnesinde

Derin sesler: Gazze kadınlarının yaşamı Maltepe sahnesinde

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali çerçevesinde festivalin dördüncü gününde Gazze'den gelen bir topluluk, Filistin'de yaşanan insanlık dramını kadınların gerçek yaşam öyküleri üzerinden izleyiciye aktardı. Etkinlik, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen devlet ve belediye tiyatrolarının ücretsiz gösterimlerinin sürdüğü festival programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Festivalde sahne: oyun, metin ve kaynak:

Sahnelenen tek perdelik eser, Al-Kasaba Tiyatro Grubu tarafından sunulan 'Deep Voices/Derin Sesler' oldu. Oyunun metnini yazıp sahneleyen oyuncu Tahani Salim, yönetmenliğini Sawsan Darwaza üstlendi. Yapım, İsrail saldırıları sonucu Gazze'den göçe zorlanan yüz binlerce insanın öyküsünü, özellikle kadınların deneyimleri üzerinden ele aldı. Göç ve savaşla yüzleşen karakterlerin çıkış noktası, Farah El-Ghul adlı bir kadının gerçek yaşam öyküsüyle ilişkilendirildi; bu hayat kesitleri, sahnede kolektif bir anlatıya dönüştü.

Oyun boyunca hayatta kalma, bellek ve direniş temaları öne çıktı. Salim ve beraberindeki Gazzeli kadınlar, tek perdelik gösterinin sonunda izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı; bu tepki, sahnedeki anlatının seyirciyle kurduğu duygusal bağın göstergesi olarak değerlendirildi.

Başkan Köymen'in desteği:

Oyun izleyicileri arasında bulunan Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, gösteri sonunda sahneye çıkarak Tahani Salim'e plaket takdim etti. Başkan Köymen, salondan seslenişinde şu ifadeleri kullandı: "İsrail’in uzun yıllardır devam eden saldırılarına direnen Filistinlileri buradan selamlıyorum. Yüreğinize sağlık, mücadeleniz mücadelemizdir. Bize anlatılanla gerçek arasındaki farkı çok iyi yansıttıkları için tüm ekibi de tebrik ediyorum". Bu sözler, festivalin kültür ve sanat bağlamında dayanışma vurgusunu pekiştirdi.

Oyuncunun sözleri:

Tahani Salim, oyunu defalarca sergilemenin etkilerinden söz ederek, Filistin halkının korunmadığını ve sanatın dahi hedef alındığını vurguladı. Salim'in ifadeleri şöyleydi: "Filistinliler yıllardır böyle yaşıyor. Filistinlileri kimse korumuyor, herkes savunmasız. Filistin’de kadın ve çocukların yanı sıra sanat da korunmuyor. Biz bu süreci anlatmaktan geri durmayacağız. Biz sanatla, tiyatroyla, müzikle, dansla mücadele edeceğiz. Sanatla savaşacağız. Bunlar bizim hayatta kalmak için kullandığımız araçlar. Bu oyunu oynamaya başladığımdan beri kendimi daha iyi hissetmeye başladım. Filistin’de olanlarla ilgili bir şeyler yapamıyor olmak üzüntülü hissettiriyordu. Bu proje benim için de terapi oldu. En azından halkımın sesini duyurmaya başladım".

Gösteri, festivalin dayanışma temasını somutlaştırırken, izleyiciler ve yerel yöneticiler arasında kültür aracılığıyla kurulan empatiyi ön plana çıkardı. 'Deep Voices/Derin Sesler' gibi yapımlar, sahne aracılığıyla gündelik yaşamın ve savaştan etkilenen bireylerin seslerini görünür kılmayı sürdürüyor.

8. ULUSLARARASI MALTEPE TİYATRO FESTİVALİ’NİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE, FİLİSTİN&#039;DEN AL-KASABA TİYATRO...

8. ULUSLARARASI MALTEPE TİYATRO FESTİVALİ’NİN DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE, FİLİSTİN'DEN AL-KASABA TİYATRO GRUBU SAHNEDEYDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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