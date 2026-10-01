Dolar 49,0300 +0,03%
Euro 55,5019 -0,08%
Bist 12.182,81 +1,97%
Altın Gram 6.633,12 +0,51%
EUR/USD 1,1297 -0,33%
Brent Petrol 99,64 +1,64%
--°

derse ilgisiz görünen çocukların sorunu tahtayı görememek olabilir

Okul döneminde dikkat dağınıklığı, derse ilgisizlik veya başarısızlık görme sorunlarının belirtisi olabilir; aileler düzenli göz muayenesi yaptırmalıdır.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

derse ilgisiz görünen çocukların sorunu tahtayı görememek olabilir

Okulda fark edilen belirtiler görmeyi işaret ediyor olabilir:

Medicana Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayhan Dursun, çocuklarda pek çok görme probleminin çocuk tarafından fark edilmeyebildiğini belirtiyor. Okulların açılmasıyla birlikte tahtaya bakamama, kitaba çok yaklaşma ve ders sırasında dikkatsizlik gibi davranış değişiklikleri daha belirgin hale geliyor. Bu durumlar sıklıkla öğrenme isteksizliği veya dikkat eksikliği olarak yorumlansa da altında yatan neden görme bozukluğu olabilir.

görme sorunlarının gizli belirtileri:

Çocuklar mevcut görmeyi normal kabul edebildikleri için problemleri yetişkinler gibi tarif etmeyebilir. Bu nedenle öğretmenler ve aileler aşağıdaki sinyallere dikkat etmelidir: tahtayı görmek için gözleri kısarak bakma, televizyona veya ekrana aşırı yakınlaşma, kitabı ve defteri yüzüne çok yaklaştırma, okurken satır veya kelime atlama, okuma sırasında başını eğme veya bir gözü kapatarak bakma, sık göz kırpma ya da göz ovuşturma, ders çalışırken baş ağrısı şikayeti, okuma yazma sırasında çabuk yorulma, derste dalgın veya ilgisiz görünme ve okul başarısında açıklanamayan düşüş.

göz tembelliği ve erken yaklaşımın önemi:

Doç. Dr. Ayhan Dursun, çocukluk çağında yapılan göz muayenelerinin yalnızca gözlük ihtiyacını belirlemekten ibaret olmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle göz tembelliği (ambliyopi), şaşılık ve kırma kusurlarının erken dönemde tespit edilmesi, uygun tedavi ile görme gelişiminin korunması açısından kritik öneme sahip. Erken tanı birçok durumda kalıcı problemlerin önlenmesine olanak sağlar; bu nedenle 'nasıl olsa bir sorun olursa söyler' yaklaşımı yerine düzenli kontroller tercih edilmelidir.

aile ve öğretmenler için pratik öneriler:

Çocuğun ders performansında ani veya açıklanamayan değişiklikler gözlendiğinde öncelikle görme değerlendirmesi düşünülmeli. Aileler okul döneminde kapsamlı bir göz muayenesi yaptırarak problemleri erken aşamada tespit ettirebilir. Öğretmenler ise sınıfta gözlemledikleri davranış değişikliklerini aileyle paylaşarak yönlendirme yapabilir. Erken fark edilen görme problemi, çocuğun günlük yaşamını ve eğitim sürecini olumlu yönde etkileyecek müdahale fırsatları sunar.

Sonuç olarak, sınıftaki dikkat eksikliği veya düşük akademik performans her zaman motivasyon eksikliğine bağlanmamalı; görme sağlığı da değerlendirilmelidir. Düzenli göz muayeneleri ile erken tanı ve tedavi, çocukların öğrenme süreçlerine doğrudan katkı sağlar.

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AYHAN DURSUN

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. AYHAN DURSUN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sınır hattında Uludere jandarmasına yaşam kurtaran ilk yardım eğitimi
images

Gülsoy’dan komitelere mektup: ahilik ve birlik vurgusu
images

Esenyurt'ta sınıflarda deprem bilinci yaygınlaşıyor
images

Başkan Genç büyükelçilere Trabzon'un yatırım ve potansiyelini anlattı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yağış kayganlaştırdı: Yurtiçi kargo tırı bariyere çarpıp devrildi

Kurtalan'da tarlayı aydınlatan yıldırım cep kamerasına yansıdı

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir

Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı