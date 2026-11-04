Destek eli Antakya'da: HBB özel eğitim öğrencilerinin yanında

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), Antakya ilçesinde özel eğitim gören öğrencilere yönelik sosyal destek çalışmaları kapsamında yardım dağıtımı gerçekleştirdi. Çalışma ile 110 öğrenciye kıyafet ve kırtasiye malzemesi sağlandı.

destek kapsamı:

HBB ekipleri tarafından yürütülen çalışma, ilçedeki 11 okulta öğrenim gören öğrencilere ihtiyaç duydukları kıyafet ve kırtasiye malzemelerinin ulaştırılması şeklinde uygulandı. Dağıtımlar, öğrencilerin günlük eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak organize edildi.

sosyal hizmetlerin hedefi:

Yetkililer, bu tür sosyal hizmet çalışmalarının öğrencilerin eğitim hayatına katkı sağlamak ve ailelerin ihtiyaçlarını hafifletmek amacıyla yürütüldüğünü belirtti. HBB, aynı destek çalışmalarının il genelinde sürdürüleceğini bildirdi.

ANTAKYA’DA ÖZEL EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE KIYAFET VE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLANDI.