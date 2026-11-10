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Develispor'dan erken gol, Amaratspor'a karşı 2-1'lik zafer

Develispor, 3. haftada Develi İlçe Stadı'nda Amaratspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı; Ali Bayram iki gol attı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Develispor'dan erken gol, Amaratspor'a karşı 2-1'lik zafer

maç özeti

Kayseri Süper Amatör Küme 3. haftasında Develispor, sahasında oynadığı karşılaşmada Amaratspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı üç puanla kapattı. Maçın oynandığı saha Develi İlçe Stadı olurken, hakemler İbrahim İmrağ, Arda Sarıkaya, Samet Küçükyalçın üçlüsü olarak görev yaptı.

goller ve maçın dönüm noktaları:

Karşılaşma erken bir golle hareketlendi; Ali Bayram (dk. 5) ile Develispor öne geçti. Amaratspor, ikinci yarıda Fatih Demircan (dk. 65) ile skoru eşitledi fakat Develispor'da maçın kaderini belirleyen gol Ali Bayram (dk. 79) ile geldi ve ev sahibi ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

kadrolar ve oyuncu değişiklikleri:

Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Ali Bayram (İsmail Yerlikaya dk. 89), Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Sefa Şahin, Burak Çalış (Mehmet Bayram dk. 83), Arda İlhan (Hüseyin İşçi dk. 89), Ömer Yüksel Koç (Emre Can Akkaya dk. 73), Furkan Acar.

Amaratspor: Muhammed Ali, Samet Can Çapar (Yasin Dumlu dk. 83), Bünyamin Yüce, Yusuf Kaya, Egemen Polat (Ömer Talha Günal dk. 63), Mustafa Erginer, Muhammed Tolga Şahin (Fatih Demircan dk. 63), Halil İbrahim Cıngıllı (Hafız Türkmen dk. 83), Behçet Ekinci, İsmail Aydoğdu, Ali Öztürk (Samet Mermer dk. 33).

Maç, Develispor'un erken gol avantajını koruma ve ikinci yarıda gelen eşitliğe rağmen son bölümde yine üstünlük kurması şeklinde özetlenebilir. Ali Bayram'ın çift golü ev sahibine zaferi getirdi; Amaratspor ise 65. dakikadaki golle oyuna ortak olmasına rağmen galibiyeti engellemeye yetmedi.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’NİN 3. HAFTASINDA DEVELİSPOR, SAHASINDA OYNADIĞI MAÇTA AMARATSPOR’U 2-1...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME’NİN 3. HAFTASINDA DEVELİSPOR, SAHASINDA OYNADIĞI MAÇTA AMARATSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEREK HAFTAYI 3 PUANLA KAPATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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