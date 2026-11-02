Dicle Üniversitesi'nden lisans öğrencilerinin uluslararası kongre başarısı

dicle üniversitesi üç öğrenciyi uluslararası platformda temsil etti:

Dicle Üniversitesi (DÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya'da düzenlenen 10. Uluslararası Akademik Spor Araştırmaları Kongresi'nde önemli bir akademik başarıya imza attı. Yüksekokuldan üç lisans öğrencisi, Dr. Muhsin Duran'ın akademik danışmanlığında hazırladıkları bilimsel bildirileri sunarak üniversiteyi uluslararası düzeyde temsil etti.

kongre ve sunum detayları:

Akademik Spor Araştırmaları Derneği (ASAD) tarafından organize edilen kongre, spor bilimleri alanında ulusal ve uluslararası birçok akademisyeni, araştırmacıyı ve bilim insanını bir araya getirdi. DÜ'yü temsilen bildirilerini sunan öğrenciler Berfin Savuk, Sami Yusuf Eralp ve Berfin Akbulut oldu. Üç öğrencinin lisans düzeyinde uluslararası bir bilimsel toplantıda bildiri sunması, yüksekokul açısından bir ilk olarak değerlendirildi ve akademik görünürlüğe doğrudan katkı sağladı.

eğitim anlayışı ve akademik hedefler:

Dr. Muhsin Duran, öğrencilerin lisans eğitimi sırasında araştırma süreçlerine dahil olmasının eğitim hedeflerinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Dr. Duran, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle yetinmemesi gerektiğini; araştıran, sorgulayan ve bilimsel bilgi üreten bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine dikkat çekti. Bu çerçevede üç öğrencinin uluslararası bir kongrede bildiri sunmasının hem bireysel gelişim hem de kurumun akademik prestiji açısından büyük değer taşıdığını belirtti.

'Hedefimiz bilim üreten ve uluslararası düzeyde kendini ifade edebilen gençler yetiştirmek'

Dr. Muhsin Duran ayrıca lisans düzeyinden itibaren öğrencileri akademik çalışmalara dahil etme amacını tekrarlayarak, bu uygulamanın geleceğin nitelikli akademisyenlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti. Öğrencilerin gösterdiği gayret ve bilimsel çalışmalara duydukları ilgi, yüksekokul yönetimi ve akademik kadro tarafından memnuniyetle karşılandı.

gelecek için beklentiler ve etkileri:

Bu başarı, DÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesindeki diğer öğrenciler için örnek teşkil etmesi bekleniyor. Elde edilen sonuçların, gelecek dönemlerde daha fazla lisans öğrencisinin ulusal ve uluslararası bilimsel organizasyonlarda yer almasına öncülük etmesi amaçlanıyor. Söz konusu katılım, yüksekokulun akademik gelişimine ve bilimsel görünürlüğüne somut katkı sağlar nitelikte değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Antalya'daki kongrede sundukları bildiriler, lisans düzeyinde bilimsel üretimin mümkün olduğunu göstererek kurum içinde araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkıda bulundu.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DÜ) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BİLİMSEL VE AKADEMİK ALANDA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI. ANTALYA’DA DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’NDE, YÜKSEKOKULUN ÜÇ LİSANS ÖĞRENCİSİ, DR. MUHSİN DURAN’IN AKADEMİK DANIŞMANLIĞINDA BİLİMSEL BİLDİRİLERİNİ SUNARAK DÜ'YÜ ULUSLARARASI AKADEMİK PLATFORMDA BAŞARIYLA TEMSİL ETTİ.