Didim açıklarında İHA müdahalesi: lastik botta 34 düzensiz göçmen bulundu

Didim açıklarında lastik bottaki grup İHA ile tespit edildi

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Tespit üzerine bölgeye görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi TCSG-74 müdahale ederek hareket halindeki lastik botu durdurdu.

uyruk ve yaş dağılımı:

Durdurma sırasında bottaki kişilerin 19 Etiyopya, 14 Somali ve 1 Yemen uyruklu olduğu belirlendi. Toplam sayının 34 olduğu ve bunlardan 4'ünün çocuk olduğu kaydedildi.

işlem ve sevk süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenlere yapılan ilk işlemlerin ardından ilgili birimler tarafından kayıtları tamamlanarak, göçmenler GÖKSEM (Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi)'e sevk edildi.

DİDİM’DE İHA TESPİT ETTİ, 34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI