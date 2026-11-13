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Didim Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi'nde kurabiye atölyesi: öğrenme ve paylaşma zamanı

Didim Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi'nde düzenlenen mutfak etkinliğinde çocuklar kurabiye yaparak el becerilerini, paylaşmayı ve sosyalleşmeyi geliştirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi'nde kurabiye atölyesi: öğrenme ve paylaşma zamanı

Didim Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi'nde mutfak etkinliği

Didim Belediyesi Fevzipaşa Özel Çocuklar Mola Evi'nde gerçekleştirilen mutfak etkinliğinde çocuklar, belediye personeli eşliğinde kurabiye hazırladı. Malzemeleri bir araya getirip hamura şekil verirken hem el becerilerini geliştirdiler hem de birlikte keyifli anlar paylaştılar.

Etkinlik süreci ve kazanımlar:

Personel rehberliğinde yürütülen atölyede çocuklar; malzemelerin hazırlanması, hamurun yoğurulması ve şekillendirilmesi aşamalarına katıldı. Bu süreç, ince motor beceriler, el-göz koordinasyonu ve sıralı çalışma alışkanlıklarının desteklenmesine katkı sağladı. Etkinlik sırasında paylaşma, sırayla çalışma ve sosyal etkileşim gibi beceriler de güçlendirildi.

Mola Evi'nin işlevi ve ailelere sunduğu destek:

Mola Evi, özel bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılmasını desteklerken ailelere de güvenli bir dinlenme alanı sunuyor. Merkezde çocukların ilgi ve bireysel farklılıkları gözetilerek hareket ve oyun etkinlikleri, duyusal bütünleme çalışmaları, dikkat ve hafıza oyunları, grup etkinlikleri, sanat ve mutfak faaliyetleri düzenleniyor. Çocuklar belediye personeli tarafından evlerinden alınıp ihtiyaçlarına uygun, konforlu bir ortamda ağırlanıyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinliğe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Her çocuğumuzun kendini güvende hissettiği, yeteneklerini keşfedebildiği, öğrendiği ve arkadaşlarıyla güzel hatıralar biriktirdiği ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Mola Evimizde çocuklarımızın gelişimlerini desteklerken ailelerimize de güvenle nefes alabilecekleri bir zaman ve alan sunuyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu, gelişimi ve sosyal yaşama katılımı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Bu tür mutfak atölyeleri, Mola Evi'nin günlük programında önemli bir yer tutuyor ve çocukların hem beceri hem de sosyal gelişimini desteklemeye devam ediyor.

DİDİM BELEDİYESİ MOLA EVİ’NDE ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

DİDİM BELEDİYESİ MOLA EVİ’NDE ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENİYOR

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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