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Didim Mavişehir'de kara gözetimi göçmen grubunu ve üç şüpheliyi ortaya çıkardı

Didim Mavişehir'de sahil güvenlik ve jandarmanın müdahalesinde 9 Afganistan, 1 Suriye uyruklu toplam 10 düzensiz göçmen ile 3 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Didim Mavişehir'de kara gözetimi göçmen grubunu ve üç şüpheliyi ortaya çıkardı

operasyonun ayrıntıları:

Didim Mavişehir mevkiinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (Deniz-092) tarafından kara üzerinde bir grup tespit edildi. Tespit sonrası müdahale için Sahil Güvenlik Botu (TCSG-21) ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı personeli müştereken bölgeye intikal etti ve kara üzerinde operasyon düzenlendi.

yakalananların kimliği ve sayıları:

Operasyon sonucunda kara üzerinde tespit edilen 10 düzensiz göçmen ile birlikte 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenlerden 9'unun Afganistan, 1'inin Suriye uyruklu olduğu ve aralarında 5 çocuğun bulunduğu belirtildi.

işlem ve sevk süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelileri hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, müdahalenin deniz ve kara unsurlarının koordinasyonu ile gerçekleştirildiğini açıkladı.

DİDİM’DE 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

DİDİM’DE 10 DÜZENSİZ GÖÇMEN VE 3 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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