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Didim zeytinini turizme taşıma planları şekilleniyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, üretici, zeytinyağı işletmecileri ve otelcilerle buluşup zeytin üretimi, işleme ve turizm entegrasyonunu görüştü.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Didim zeytinini turizme taşıma planları şekilleniyor

Didim’de zeytin üretimi kent ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikası sahipleri ve turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek ilçede yetişen zeytinin kent içinde değerlendirilebilmesi ve tüketiminin yaygınlaştırılması konularını ele aldı. Toplantıda üretim süreçleri, işleme kapasitesi ve turizmin yerel üretime katkısı öncelikli gündem maddeleri oldu.

Toplantının gündemi:

Katılımcılar, Didim’in önemli tarımsal değerlerinden biri olan zeytinin üretimden sofraya kadar olan zincirinde karşılaşılan sorunları ve geliştirme fırsatlarını paylaştı. Üreticilerin yaşadığı süreçler, zeytinyağı fabrikalarının işleyişi ve markalaşma ihtiyacı üzerinde duruldu. Yerel üretimin kalitesini koruyarak üretimi artırmak ve işleme altyapısının verimliliğini yükseltmek toplantının öne çıkan maddelerindendi.

Turizmle entegrasyon ve yerel tedarik:

Toplantıda, Didim’de üretilen zeytin ve zeytinyağının özellikle oteller başta olmak üzere turizm işletmelerinde daha fazla kullanılması ve ziyaretçilere sunulması fikri ön plana çıktı. Katılımcılar, otellerle üreticiler arasında doğrudan tedarik mekanizmaları kurulması, tanıtım-gastronomi iş birlikleri ve yerel ürünlerin misafir deneyimine dahil edilmesinin kent ekonomisine katkısını değerlendirdi.

Başkan Hatice Gençay, üreticilerden turizm temsilcilerine kadar tüm paydaşlarla sürdürülebilir iş birliği oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Toplantının, zeytin üretiminin geliştirilmesi ve yerel ürünlerin daha geniş bir pazara ulaşması için adım atılmasına zemin hazırlaması hedefleniyor.

Görüş alışverişinin ardından atılabilecek somut adımların belirlenmesi ve paydaşlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi konularında çalışmaların devam edeceği belirtildi.

BAŞKAN GENÇAY, ZEYTİN ÜRETİCİLERİ İLE BULUŞTU

BAŞKAN GENÇAY, ZEYTİN ÜRETİCİLERİ İLE BULUŞTU

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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