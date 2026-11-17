Didim Belediyesi ara tatilde DİGEM'de çocuk etkinlikleri düzenliyor

Didim Belediyesi, ara tatil döneminde çocukların eğlenerek öğrenmelerini ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla 19-21 Kasım tarihleri arasında DİGEM'de kapsamlı bir program hazırladı. Etkinlikler, üç gün boyunca sinema gösterimleri ve yaş grubuna uygun atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Gösterim programı:

Sinema gösterimleri her gün saat 15.00'te başlayacak. Program şu şekilde planlandı: 19 Kasım Perşembe - "Çılgın Hırsız 4", 20 Kasım Cuma - "Elio", 21 Kasım Cumartesi - "Zootropolis 2". Gösterimler, çocuklara beyaz perde deneyimini yaşatmayı hedefliyor.

Atölye çalışmaları ve hedefleri:

7-12 yaş grubuna yönelik atölye etkinlikleri ise her gün saat 14.00'te başlayacak. 19 Kasım Perşembe Bilim Atölyesi, 20 Kasım Cuma Çömlek Atölyesi ve 21 Kasım Cumartesi Ebru Atölyesi çocuklarla buluşacak. Atölyeler; merak duygusunu pekiştirmek, el becerilerini geliştirmek ve çocuklara yeni deneyimler kazandırmak amacıyla tasarlandı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinliklerle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımızın yalnızca eğitim döneminde değil, tatil zamanlarında da kendilerini geliştirebilecekleri, yeni şeyler keşfedebilecekleri ve mutlu hatıralar biriktirebilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. Sinema gösterimleri ve atölyelerimizle onların hem eğlenmelerini hem de farklı alanlarda deneyim kazanmalarını istiyoruz. Her çocuğumuzun kültür ve sanat etkinliklerine erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm çocuklarımızı ara tatil programımıza davet ediyorum."

Program, çocukların hem eğlenip hem öğrenebilecekleri bir ara tatil alternatifi sunarken, aileleri de etkinlikler hakkında bilgilendirmeyi ve katılımı teşvik etmeyi amaçlıyor. Tüm etkinlikler DİGEM'de gerçekleşecek ve belediye tarafından organize ediliyor.

DİDİM BELEDİYESİ, ARA TATİL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN EĞLENEREK ÖĞRENMELERİNİ GELİŞTİRMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA SİNEMA GÖSTERİMLERİ VE ATÖLYE ETKİNLİKLERİ DÜZENLİYOR. 19-21 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DİGEM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAMDA ÇOCUKLAR HEM BEYAZ PERDEYLE BULUŞACAK HEM DE FARKLI ALANLARDA ÜRETİM YAPMA FIRSATI BULACAK.