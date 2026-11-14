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Didim'de Çehov rüzgarı: iki kısa komedi perdede

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Çehov’un 'Bir Evlenme Teklifi' ve 'Ayı' oyunlarını sahneleyerek izleyicilere aşk, inatlaşma ve bol mizah sundu.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Didim'de Çehov rüzgarı: iki kısa komedi perdede

Didim'de Çehov komedileri sahnelendi

Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Anton Pavloviç Çehov’un "Bir Evlenme Teklifi" ve "Ayı" adlı kısa komedilerini izleyicilerle buluşturdu. Aşk, evlilik, inatlaşma ve mizahın iç içe geçtiği bu eserler, topluluğun sahne yorumu ve oyunculuklarıyla kahkaha dolu bir akşam sundu.

oyunların teması ve sahne yorumu:

Çehov’un insan ilişkilerini mizahi bir dille ele alışı, Didim ekibinin doğrudan ve ritimli yorumuyla sahnede canlandı. Karakterler arasındaki çatışmalar ve beklenmedik gelişmeler, enerjik diyaloglarla birleşerek oyunların temposunu artırdı. Sahneleşme ve rolle bütünleşen oyunculuklar, metnin hem komik hem de ince duygusal tonlarını izleyiciye etkili şekilde aktardı.

belediyenin kültür ve sanat yaklaşımı:

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay etkinliğe verdiği destekle ön plandaydı ve organizasyon sonrası yaptığı konuşmada sanatın önemine vurgu yaptı. Gençay, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Sanat, insanları bir araya getiren, düşündüren ve ortak duygularda buluşturan çok değerli bir alan. Tiyatronun kentimizde daha fazla ilgi görmesini, her yaştan insanımızın sanatla buluşmasını önemsiyoruz. Didim Belediyesi olarak kültür ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak, yerel sanatçılarımıza ve tiyatro topluluklarımıza alan açmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel akşamda emeği geçen tüm oyuncularımıza ve tiyatroseverlerimize teşekkür ediyorum".

Didim Belediyesi, tiyatro başta olmak üzere farklı sanat dallarındaki etkinliklerle kent yaşamını zenginleştirmeye devam ediyor; bu tür sahnelemeler yerel kültürel katılımı artırmayı ve sanatın şehir gündemindeki yerini güçlendirmeyi hedefliyor.

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV’UN “BİR EVLENME TEKLİFİ” VE “AYI” ADLI...

DİDİM BELEDİYESİ TİYATRO TOPLULUĞU, ANTON PAVLOVİÇ ÇEHOV’UN “BİR EVLENME TEKLİFİ” VE “AYI” ADLI ESERLERİNİ SAHNELEYEREK TİYATROSEVERLERE KAHKAHA DOLU BİR AKŞAM YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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