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Didim'de küçüklerden büyük adımlar: okullarda sıfır atık bilinci

Didim Belediyesi çevre mühendisleri ilçe okullarında sıfır atık eğitimi veriyor; öğrenciler atık ayrıştırma, geri dönüşüm ve israfı önlemeyi öğreniyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Didim'de küçüklerden büyük adımlar: okullarda sıfır atık bilinci

Didim Belediyesi okullarda sıfır atık eğitimlerini genişletiyor

Didim Belediyesi, ilçedeki okullarda sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını pekiştirmek amacıyla yürüttüğü sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor. Eğitimler, belediye bünyesinde görev yapan çevre mühendisleri tarafından veriliyor ve öğrencilerin çevreye duyarlı bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.

Eğitimde hangi konular işleniyor:

Program kapsamında atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi gibi temel konular anlatılıyor. Öğrencilere günlük hayatta uygulayabilecekleri somut alışkanlıklar gösteriliyor; örneğin evde ve okulda atık sınıflandırma, yeniden kullanım yolları ve tasarrufa yönelik basit adımlar üzerinde duruluyor.

Amaç ve uygulamanın devamı:

Didim Belediyesi, çevrenin korunması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak bu eğitimlere öncelik veriyor. Eğitimlerin ilçe genelinde belirlenen program doğrultusunda sürdürülmesi planlanıyor ve amaç, çocuklarda erken yaşta çevre bilinci oluşturarak uzun vadede daha geniş bir toplumsal farkındalık sağlamak.

DİDİM’DE OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ

DİDİM’DE OKULLARDA SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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