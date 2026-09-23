Dijital dünyada çocukların korunması için uluslararası standart çağrısı

Birleşmiş Milletler sahnesinde Türkiye'nin önceliği:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York'ta düzenlenen etkinlikte dijital dünyada çocukların korunmasını odağa aldı. Bakan Göktaş, BM'de düzenlenen "Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi" başlıklı yan etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu alanda önemli adımlar attığını vurguladı.

Bakan, Türkiye'nin "özellikle sosyal medya düzenlemesini hayata geçiren ilk ülkelerden biri" olduğuna dikkat çekerek, "Önümüzdeki ayda yönetmeliğimiz çıkacak" ifadesini kullandı. Ayrıca etkinliğin Emine Erdoğan himayelerinde, Belçika Kraliçesi ve 15 lider eşinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar sürecinin bir devamı olduğunu belirtti.

Sosyal medya düzenlemeleri ve platform tasarımı:

Göktaş, dijital platformların tasarımından itibaren çocukları gözetir biçimde inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Bakan, platformların sonradan ekledikleri bağımlılık yapıcı unsurların çocukları daha uzun süre ekranda tuttuğunu ve bunun siber şiddet, psikolojik gelişim sorunları ile dikkat süresinde azalmalara yol açtığını ifade etti. Ayrıca yapay zekânın hızlı gelişimi ve teknolojideki ivme, bu sorunların boyutunu büyütüyor.

Konuşmasında Avrupa Birliği'nin 13 yaş altı için ortak bir standart oluşturma niyetine, İngiltere, Fransa ve Amerika'da gündeme gelen büyük davalara dikkat çeken Göktaş, bu sürecin sadece düzenleyici adımlarla değil aynı zamanda platformların tasarım ilkeleriyle de ilgili olduğunu belirtti.

Uluslararası iş birliği ve hedefler:

Bakan, Birleşmiş Milletler Çocuk Koruma Birimi ile ortak düzenlenen yan etkinliğin amacını "farkındalık yaratmak ve ortak bir standardın hayata geçirilmesini sağlamak" olarak özetledi. NATO Zirvesi kapsamında ve Nisan ayında düzenlenen uluslararası toplantılarda da aynı gündemin ele alındığını hatırlattı.

Göktaş, ülkeler arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, "Çocuklarımıza güvenli bir içerik sunmak açısından bizim de ülkeler olarak adımlar atmamız lazım. Ortak bir standart geliştirilmesi lazım" dedi ve Birleşmiş Milletler çatısı altında bu konuda öncülük edilebileceğini sözlerine ekledi. Türkiye'nin bu alanda kararlı olduğunu ve yürütülen çalışmalarda diğer ülkelere tecrübe aktaracağını ifade etti.

Etkinlik boyunca ve önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmaların odak noktası; çocukların maruz kaldığı zararlı içeriklerin azaltılması, platform tasarımlarında koruyucu ilkelerin öne çıkarılması ve uluslararası standartlarla koordinasyon sağlanması olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye olarak dijital dünyada çocukların korunmasına yönelik pek çok adım attıklarını kaydederek, "Çocuklarımıza güvenli bir içerik sunmak açısından bizim de ülkeler olarak adımlar atmamız lazım. Ortak bir standart geliştirilmesi lazım. Belki Birleşmiş Milletler çatısı altında da bu öncülüğü yapmış olacağız. Biz bu alanda çalışmaya kararlıyız ve bu alanda da özellikle yürüttüğümüz tüm çalışmalarda diğer ülkelere de tecrübe aktaracağız" dedi.