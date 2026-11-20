projelerin odağı ve geliştirilişi:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli akademisyenlerin ve laboratuvar çalışmalarının ürünü olan iki dijital iklim projesi, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında uluslararası platformda tanıtıldı. Projeler, iklim değişikliğinin bireyler ve toplumlar üzerindeki geleceksel etkilerini deneyimsel olarak aktaracak yeni yaklaşımlar öneriyor.

Proje serisinin ilk halkasını oluşturan Bir Yeni Nesil İklim İletişimi Tekniği: Dijital İkiz Teknolojisinin Bilim Haritası (A New-Generation Climate Communication Technique: Science Mapping of Digital Twin Technology), Doç. Dr. Fikriye Çelik tarafından hazırlanan ve temmuz 2026’da Fransa’da yayımlanan makaleye dayanıyor. Bu çalışma, dijital ikiz teknolojilerinin iklim iletişiminde nasıl konumlandığını, ilgili yayınları ve ilişkisel akademik ağı sistematik olarak haritalandırarak bilimsel bir çerçeve sunuyor.

dijital iklim hikaye anlatıcılığı laboratuvarı:

COP31’e kabul edilen ikinci proje Dijital İklim Hikaye Anlatıcılığı Laboratuvarı (Digital Climate Storytelling Laboratory) ise iklim krizini soyut bir tehdit olmaktan çıkarıp gündelik yaşama ilişkin somut bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Laboratuvar, insanların dijital ortamda iklim krizine nasıl yaklaştığını inceleyerek, çözüm odaklı anlatılarla aksiyon çağrısı yapıyor.

COP31 sunumu ve projelerin katkıları:

Projelerin COP31 sürecine ve Türkiye’nin iklim hedeflerine katkısına yönelik değerlendirmesinde Doç. Dr. Fikriye Çelik şunları belirtti: "COP31’e iletişim çalışmaları kapsamında hazırlanan 2 proje ile başvurduk. İlk projemizde iklim iletişimini merkeze alarak yeni nesil teknik üzerine çalıştık. Dijital ikiz teknolojileri olarak bilinen bu yeni nesil tekniğin iklim iletişiminde ki potansiyeline eğrildik. Bu araştırmayı yürütürken sadece dijital ikizlerin iklim iletişiminde ki araçsal yönünü değil, dünyada seyreden akademik ilginin söz konusu temaya ne derece eğildiğini ve daha çok hangi çerçevelerde dikkate değer bulduğunu inceledik."

Çelik, projenin bilimsel dayanağının ve sunduğu katkının önemine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bu projenin temelinin temmuz 2026’da Fransa’da yayımlanan ve yine dijital ikiz teknolojisinin iklim iletişimi ile ilişkisine yönelen araştırma makaleme dayandığını söyleyebiliriz. Dayanağını buradan alan proje bilim dünyasının hem iklim iletişimi hem yeni nesil iklim modelleri hem de iklim iletişiminde dijital ikizlerin araçsal değeri hakkında ki yaklaşımını, yayınlarını ve ilişkisel ağlarını bilimsel olarak haritalandırdığı için son derece dikkate değer ve önemli."

gençlerin rolü ve halk odaklı anlatı:

Dijital İklim Hikaye Anlatıcılığı Laboratuvarı'nın hedef kitlesi özellikle gençler olarak belirlendi. Çelik, projenin yöntemi hakkında şu ifadeleri kullandı: "Bu projede giderek daha yoğun bir biçimde halk sağlığı teması altında ki konumunu sağlamlaştıran iklim değişikliğinin, soyut ve uzak gelecekte ve başkalarının başına gelen bir senaryo olmaktan çıkarıp somut bir tehdit olarak göstermeyi denedik. Uzak geleceği etkilediği için aksiyona ihtiyaç olmadığı düşünülen iklim krizine hızlı ve sağlıklı bir aksiyon almak amacıyla özellikle gençleri projenin odağına yerleştirdik."

Laboratuvarda kurgulanan deneysel uygulamaya dair Çelik şöyle açıkladı: "Gelecek tarihte yaşayan ve sadece 30 gün sonra kendini yok edecek bir sosyal medya hesabı kurguladık. 30 gün boyunca gündelik yaşam pratiği ortaya koydu ve kullanıcılar bu hesapta gerçek bir insanın gelecekte ki hayatına tanıklık etti. Gün geçtikçe geleceğin karanlık başka bir yüzüne insanlık olarak tanıklık ettik. Sonuç olarak değerlendirdiğimizde iklim krizinin tam ortasında gerçek bir insanın sosyal medya paylaşımlarının nasıl olabileceğini, bir tür laboratuvar ortamı geliştirerek ortaya koyduk."

Çelik, bu yaklaşımın "bilimin soğuk, anlaşılmaz dilinden uzaklaşarak somut ve doğal bir aktarım süreci" oluşturduğunu ve felaket söyleminden uzak, "çözüm odaklı, umut merkezli ve aksiyonellik odaklı" bir anlatı geliştirdiklerini vurguladı. Projeler, iklim okuryazarlığını artırma, politika yapıcıların karar süreçlerinde dijital ikizlerin sağlayacağı hesaplanabilir senaryolarla katkı sunma potansiyeline sahip olarak sunuldu.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ BASIN YAYIN TEKNİĞİ ANA BİLİM DALI BAŞKANI DOÇ. DR. FİKRİYE ÇELİK