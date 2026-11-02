Divan şiirinde kadının sesi: nesneden özneye bir bakış

etkinlik ve amaç:

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi tarafından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Dil ve Edebiyat Konağı'nda düzenlenen 'Edebiyat Mahfili' programının ilk söyleşisinde Prof. Dr. Serhan Alkan İspirli konuşmacı oldu. Programı yöneten TDED Erzurum yönetim kurulu üyesi Elif Filiz Günderen açılış konuşmasında, divan edebiyatını Erzurum'da akademisyenlerle edebiyat meraklılarına buluşturmayı ve bu geleneği geniş bir dinleyici kitlesine anlaşılır, canlı bir dille aktarmayı amaçladıklarını belirtti.

divan şiirinde kadının konumu:

Prof. Dr. Serhan Alkan İspirli, sunumunu görseller ve bestelenmiş şiir örnekleriyle zenginleştirerek divan şiirinde iz bırakmış kadın şairleri ve şiirlerini ele aldı. İspirli, muhafazakâr bir toplum ve aşk merkezli divan geleneğinde kadının çoğunlukla şiirin nesnesi olarak konumlandığını; dolayısıyla duygularını açıkça ifade etmesinin ve 'âşıklık' rolünü benimseyerek şair kimliğini üstlenmesinin güçleştiğini vurguladı. Divan şairliğinin yolunun âşıklık rolünü ve hüviyetini kabullenmekten geçtiğini belirterek bunun kadınların bu alanda eser üretmesini sınırladığını söyledi.

Konuşmada, aşk şiirinin 'erkek işi' sayılması ve toplumun kadın şairlere bakışındaki çekinceler üzerinde duruldu. İspirli, kadının ancak ilahî aşkı terennüm edebildiğini, dünyevi aşkı açığa vurmasının hoş karşılanmayacağı algısının kadınların edebi görünürlüğünü kısıtladığını ifade etti. 'Aşk, erkeklere yakışır, aşkı erkekler bilir; şiir yazmak da erkeklerin işi' tespitinin divan geleneğinde kadınların işliliğini sınırlayan bir söylem olduğunu belirtti.

kadın şairlerin eserleri ve görünürlüğü:

İspirli, kadın divan şairlerinin şiirlerinde 'kadın ruhunu' yansıtmakta ve samimi bir söylem geliştirmekte güçlük çektiğini; bunun sosyal şartlar ve edebi geleneğin erkek söyleyiş biçimlerinden kaynaklandığını söyledi. Bazı durumlarda kadın sanatçılara ait eserlerin onlara mal edilmediği, 19. yüzyıldan sonra bazı kadınların eserlerini takma isimlerle verdiği örnekleriyle aktarıldı: Nigar Hanım; Üryan Kalp, Yaşar Nezihe; Mahmure, Mazlume, Mehcure. Araştırmacı yaklaşımlarının da zaman zaman kadını şair olarak küçümsediğine değinildi.

İspirli, bu genel eğilime karşın Mihrî Hanım'ı örnek gösterdi; Mihrî'nin şiirlerinde divan edebiyatının izin verdiği sınırlar içinde duygularını azamî düzeyde ve samimiyetle ifade ederek kadın his ve duyuşlarını şiire yansıtma bakımından ayrıcalık kazandığını aktardı. Ayrıca Şeref Hanım Divan'ında rastlanan ninnilerin, kadın zevk ve duyuşunun izleri olduğuna dikkat çekildi.

Bilinen ilk kadın şairlerden Zeyneb Hatun'dan (15. yüzyıl) Rabia Hatun'a dek bugün 46 kadın divan şairi'nin tespit edildiğini söyleyen İspirli, bu sayının yeni çalışmalarla artabileceğini belirtti. Sunumda adı anılan öne çıkan isimler arasında Mihî Hatun, Tûtî Kadın, Leyla Hanım, Adile Sultan, Fatma Aliye Hanım, Şeref Hanım, Fıtnat Hanım, Mahşah, İhsan Raif Hanım, Şükûfe Nihal Başar ve Rabia Hatun yer aldı.

Program sonunda Edebiyat Mahfili'nin danışmanlığını yapan Prof. Dr. Lokman Turan, Prof. Dr. Serhan Alkan İspirli'ye TDED Erzurum teşekkür belgesini takdim etti. Divan şiiri sohbetlerinin ikinci oturumu 21 Kasım'da yine EBB Dil ve Edebiyat Konağı'nda gerçekleştirilecek.

TÜRKİYE DİL VE EDEBİYAT DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ’NİN EBB DİL VE EDEBİYAT KONAĞI’NDA TERTİP ETTİĞİ "EDEBİYAT MAHFİLİ" PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE BU YIL "DİVAN ŞİİRİ TÜRKÇENİN ZAFERİDİR" SERLEVHALI DİVAN ŞİİRİ SOHBETLERİ DÜZENLENİYOR. TDED ERZURUM YÖNETİM KURULU ÜYESİ ELİF FİLİZ GÜNDEREN’İN YÖNETTİĞİ SOHBETLERİN İLKİNDE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERHAN ALKAN İSPİRLİ KONUŞMACI OLDU.